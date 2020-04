Dr. Igor Štagljar: Morat ćemo naučiti živjeti u četiri zida

Igor Štagljar jedan je od vodećih svjetskih molekularnih biologa. Porijeklom je iz Hrvatske, a profesor je na Odjelu za biohemiju i medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Torontu.

U ekskluzivnom razgovoru za “Dnevni avaz” ističe da zbog pandemije koronavirusa moramo biti zabrinuti.

– Radi se o izuzetno infektivnom virusu s visokim reproduktivnim (RO) faktorom, koji određuje koliko osoba će u prosjeku biti zaraženo. Primjerice, RO za virus gripe iznosi 1,3, što znači da će jedna osoba koja ima gripu zaraziti 1,3 druge osobe. U slučaju ovog koronavirusa taj RO je 2,5! Dakle, osoba zaražena koronavirusom će prenijeti virus na 2,5 (zaokružimo to na 3) nove osobe, a te tri će onda taj virus eksponencijalno širiti dalje, što će rezultirati činjenicom da će za mjesec već biti zaraženo malo više od 400 osoba – a sve to zbog one prve, inicijalno zaražene osobe – kaže Štagljar.

Tražiti lijek

Najviše brige, kako kaže, donosi činjenica što u ovom trenutku nema nikakvih naznaka da će se u sljedećih 12 mjeseci pojaviti učinkovit lijek.

– Dakle, naš najveći problem je da se u ovom trenutku nalazimo u utrci s vremenom, jer u potpunom očaju tragamo za lijekom – naglašava.

A dok se ne pronađe lijek ili vakcina, navodi Štagljar, moglo bi potrajati prilično dugo.

– Usudio bih se reći 12-18 mjeseci. Moram biti realan i pomalo skeptičan te napomenuti da je veliko pitanje hoćemo li uopće biti u stanju tako brzo pronaći lijek. Podsjećam da je naučnicima trebalo punih 13 godina da pronađu odgovarajući lijek protiv HIV virusa – upozorava on.

Zato bez imalo zadrške, sasvim realistično preporučuje da svoje planove za nastavak ove godine stavimo na čekanje.

– Moja poruka svima je da, dok ne razvijemo vakcinu protiv koronavirusa, moramo naučiti živjeti u „četiri zida” svoga doma, prati ruke i koristiti maske kada izlazimo van. To je otprilike sve što u ovom trenutku možemo poduzeti – potcrtava Štagljar.

Teške prognoze

Naglašava da je vrlo teško prognozirati kakav će ishod biti u vezi s pandemijom koronavirusa.

– Mišljenja sam da će se nakon otprilike tri mjeseca stroge izolacije broj slučajeva početi smanjivati do mjere da će biti moguće relaksirati neke aspekte izolacije. To znači da će, vrlo vjerovatno, biti moguće da se jedan dio radno sposobne populacije vrati poslovima, što će ipak donekle smanjiti negativni utjecaj na ekonomiju – kaže Štagljar.

Novi 11. septembar

Štagljar ističe i da zbog broja zaraženih SAD trenutno proživljavaju najteže trenutke u posljednjih 100 godina, a sve, kako kaže, zbog činjenice da je do prije deset dana američka savezna vlada potpuno ignorirala pandemiju.

– Vodeći američki ljekari su događaje koji se trenutno odvijaju u SAD proglasili novim 11. septembrom, a trenutnu situaciju u Njujorku nazvali novim Pearl Harborom. Ono što najviše zabrinjava je činjenica da SAD tek čeka najgore, jer se najveći broj umrlih očekuje tek za tri do četiri sedmice – zaključuje Štagljar.

