Lijek za koronu u Njemačku stiže s Kube?

„Mi smo od početka sa zabrinutošću pratili razvoj i širenje virusa”, kaže Georg Scheffer, direktor i vlasnik Profümeda, srednjeg poduzeća s oko 150 zaposlenih i s proizvodnim pogonima u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj i u Austriji. „Brzo je postalo jasno da se mora poduzeti nešto za spašavanje života.”

Budući da cjepivo nije moguće proizvesti tako brzo, Scheffer želi u Njemačku uvesti kubanski lijek Interferon alfa 2B (INFrec) za oko 1.000 pacijenata. On već godinama ima dobre poslovne odnose s partnerima u Kubi. Taj lijek jača imunosni sustav i inače se koristi u liječenju denga-groznice, raka i hepatitisa B i C. On se zajedno s drugim lijekovima primjenjivao i u Kini u liječenju pacijenata oboljelih od covida-19 – s dobrim rezultatima, piše “Deutsche Welle“.

„Svaki život koji se može spasiti primjenom Interferona vrijedan je energične brige za dobivanje dozvole za uvoz. Ne želimo u Njemačkoj imati drugu Italiju”, kaže Scheffer. Njegova tvrtka proizvodi medicinsku opremu na bazi celuloze kao što su tupferi, komprese i slično. Na području farmacije nema nikakvih iskustava.

U vrtlogu birokracije

Kubanska tvrtka BioCubaFarma obećala je Profümedu da će mu na raspolaganje staviti INFrec za liječenje 500 do 1.000 pacijenata. Rok isporuke je do 25 dana. No za narudžbu je potrebna dozvola Savezne službe za reguliranje uvoza u Njemačku. To je propisano njemačkim Zakonom o lijekovima.

Zato se Scheffer sredinom marta javio raznim ministarstvima i pokrajinskim službama. Iz Saveznog ministarstva gospodarstva je stigla obavijest da je njegov mail proslijeđen Saveznom ministarstvu zdravstva. Scheffer je i sam poslao pismo Ministarstvu zdravstva. No još uvijek čeka na odgovor.

Odgovor nije dobio ni na upit poslan saskom Državnom ministarstvu za socijalnu skrb. Na novinarsko pitanje odande dobivamo informaciju: „Ako se želi uvesti lijek potrebno je ispuniti uvjete iz Zakona o lijekovima (dozvola, stručna osoba, skladištenje i slično).” Osim toga, ističe se, za uvoz lijekova je nadležna pokrajinska direkcija Saske koja se nalazi u sastavu Saskog ministarstva unutarnjih poslova.

Nedostatak dokaza o učinkovitosti

Glasnogovornik Saveznog instituta za lijekove i medicinske proizvode u Bonnu na upit odgovara da je „puštanje nekog lijeka u promet uvjetovano službenom dozvolom”. Za to jedna farmaceutska tvrtka mora podnijeti dokumente koji dokazuju „učinkovitost, pouzdanost i kvalitetu lijeka”.

Iz Saveznog instituta također ističu da trenutačno nije moguće dati pouzdane dokaze o učinkovitosti bilo kojeg lijeka u liječenju covida-19 te da se lijekovi koji sadrže Interferon alfa već nalaze na njemačkom tržištu.

Jasno je: INFrec nije rješenje za korona-krizu. To je sredinom ožujka istaknuo i Eduardo Martinez, predsjednik tvrtke BioCubaFarma. On je time opovrgnuo glasine na društvenim mrežama da Kuba ima lijek protiv pandemije. „Interferon je proizvod za terapiju, a ne cjepivo”, rekao je.

Radije u Španiju?

Unatoč tome Scheffer će se nastaviti truditi oko dozvole za uvoz kubanskog lijeka. „Ako Nijemci to ne žele, isporučit ću ga u Španjolsku”, kaže i dodaje da već ozbiljno pregovara o tome.

Za njega poslovanje s Kubom nije ništa novo. Profümed ima narudžbe iz Kube za isporuku materijala za zbrinjavanje rana u šestoznamenkastom iznosu. Kontingent Interferona bio bi neka vrsta platnog jamstva. „Kubanci bi tu izašli u susret i prebili dug”, smatra Scheffer.

No trenutačno ima i drugog posla: zaštitne maske su krajnje tražena roba. Scheffer je zato kratkoročno preusmjerio proizvodnju u saskom pogonu. „Početkom travnja trebali bi biti gotovi prvi prototipovi maski”, najavio je.

