Francuska: Zabilježen dnevni rekord od 833 preminulih od COVID-19

Broj potvrđenih slučajeva zaraze porastao je na više od 98.000, a 54.036 ljudi se trenutno nalazi u bolnici, od kojih je 7.072 na intenzivnoj njezi. Do sada se oporavilo 17.250 osoba.

Tokom dnevnog brifinga ministar zdravstva Olivier Veran najavio je budnost i “veliku operaciju skrininga“ u staračkim domovima. Donedavno se broj preminulih u staračkim domovima nije računao u ukupnom broju smrtnih slučajeva od zaraze koronavirusom.

“U borbi u kojem vodimo protiv koronavirusa, zaštita najugroženije populacije je prioritet Vlade”, naglasio je Veran i dodao:

“U Francuskoj počinjemo osjećati efekte mjera zabrane kretanja. Uvjereni smo da mjere spašavaju živote.“

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 72.600 ljudi, a potvrđeno je preko 1.300.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 180 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta Johns Hopkins. Do sada se oporavilo više od 270.000 ljudi.

