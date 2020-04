Tri mjeseca sam pisala o koroni, a onda sam je i dobila: “Kao da sam istrčala maraton, pa me udario auto”

Arija Bendiks, novinarka “Biznis insajdera” , napisala je slijedeće:

“Pomahnitalo sam naredne dvije nedelje pitala svoje prijatelje da li treba da nastave sa treninzima (vjerovatno ne), da li treba da izlaze napolje (da, ali da drže propisanu distancu sa ostalima). Kada je Njujork 15. marta naredio zatvaranje barova, restorana i škola, skopila sam pakt sa dve cimerke i četiri komšije da se viđamo po dvoje. Bilo nas je sedmoro – a Trampova administracija je dnevna okupljanja ograničila na desetoro i manje ljudi.

Dva dana kasnije, moje zdravstveno stanje se pogoršalo. Znala sam da je tajming sumnjiv, ali me je tješila činjenica nisam imala nijedan glavni simptom: povišenu tjelesnu temperaturu, suhi kašalj ili otežano disanje.

Takođe, znala sam da se teški slučajevi korona virusa najčešće javljaju kod starijih muškaraca sa određenim zdravstvenim problemima. Nisam pripadala nijednoj grupi pa sam se pitala da li je moje stanje psihosomatsko.

