Jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih intelektualaca modernog svijeta – Noam Chomsky o virusu: Ovo je kritični trenutak ljudske povijesti, ne samo zbog koronavirusa, isti se mora radikalno mijenjati za održivu budućnost

Iako tema pandemije koronovirusa nije bila jedina o kojoj je razgovarano, razmišljanja profesora Chomskog o uzrocima i posljedicama ove pošasti koja je već sada promijenila cijeli svijet, kao i obično su originalna, precizna i upozoravajuća.

Zašto postoji koronavirusna kriza?

To je kolosalni neuspjeh tržišnog društva. Ovdje se vraćamo na samu osnovu, kriza je pojačana divljačkim neoliberalizmom, dubokim socio-ekonomskim problemima. Znalo se dugo vremena da je pandemija vrlo vjerovatna. Shvatilo se ranije da će to vjerovatno biti koronavirusna pandemija sa malim modifikacijama epidemije SARS-a koja se pojavila prije nekoliko godina.

Identificirani su virusi, sekvencionirani su prema raspoloživim cjepivima. Laboratoriji širom svijeta su od tada radili na zaštiti od potencijalnih pandemija.

Zašo to nisu učinili?

Tržišni signali nisu to prepoznali. Farmaceutske kompanije- svoju smo sudbinu prepustili privatnim tiranijamama, zvanim korporacije, koje nisu podložne interesima javnosti. U ovom slučaju velikoj farmaceutskoj industriji će nova krema za tijelo biti isplativija od cjepiva koje će zaštiti ljude od potpunog uništenja.

NEOLIBERALNA KUGA JE ZAMIJENILA DRŽAVU

Rješenje bi se moglo pronaći da se angažirala država…Kada se pojavila dječija paraliza- dobro se sjećam toga-bila je to zastrašujuća prijetnja. Kriza je završena pronalaskom cjepiva od strane vladine institucije koju je formirala tadašnja Roosweltova administracija. Nije bilo nikakvog patenta, cjepivo je bilo dostupno svima.

To se moglo učiniti i ovoga puta, ali neoliberalna kuga je to blokirala i mi živimo pod tom ideologijom koja, iako su i ekonomisti poprilično odgovorni za nju, primarno dolazi iz korporativnog sektora.

Ovu ideologiju je uspostavio Ronald Reagan, a predali su mu je korporativni gospodari. Tada je uz svoj glumački osmijeh poručio:”Vlada je problem, oslobodimo se Vlade”. Drugim riječima-prepustimo se odlukama privatnih tiranija koje nemaju odgovornost prema javnosti. Sa druge strane Atlantika Margaret Thacher nas je upućivala da “ne postoji društvo, samo pojedinci” ugurani na tržište kako bi nekako preživjeli, a osim toga, nema alternative.

Svijet pati od toga godinama. Sada je trenutak kada bi se mogle učiniti stvari po pitanju ove krize, poput izravne intervencije države da se napravi cjepivo, ali to je sve blokirano zbog ideoloških razloga koji proizilaze iz ove neoliberalne kuge.

Poanta je ta da se koronovorisna pandemija mogla spriječiti. Zapravo je puno toga bilo poznato još u oktobru 2019.godine neposredno prije izbijanja stvarne pandemije. U SAD-u i u svijetu postojala je simulacija takve pandemije velikih razmjera. Ništa od toga nije urađeno.

Kriza je kasnije pogoršana izdajom od strane političkih sustava, koji nisu obraćali pažnju na informacije kojih su bili svjesni. Kina je 31. decembra 2019. godine obavijestila Svjetsku zdravstvenu organizaciju o simptomima nalik pneumoniji sa nepoznatom etimologijom. Sedam dana kasnije, neki kineski znanstvenici identificirali su je kao koronavirus. Nadalje, sekvencionirali su virus i predstavili ga svim nacijama svijeta.

Virolozi i oni koji su čitali izvještaje Svjetske zdravstvene organizacije znali su za koronavirus i znali su kako se pripremiti za odbranu od njega. Jesu li učinili išta? Pa, da, neki jesu. Zemlje u kineskoj sferi, poput Južne Koreje, Japana, Singapura, počeli su nešto raditi i čini se da su u njima odbačeni prvi valovi.

U Evropi se to tek donekle dogodilo. Njemačka je imala rezervnu dijagnostičku sposobnost i bila je sposobna djelovati, ali na krajnje sebičan način ne pomažući drugima nego samo sebi. Druge zemlje su sve samo ignorirale. Loše je bilo u Britaniji, a najgore od svega u SAD-u, gdje se na vlasti nalazi sociopatski vođa. Trump jednog dana kaže: “nema krize, to je poput gripe”, drugog dana – “to je strašna kriza i znao sam to cijelo vrijeme”. Sutradan- “moramo ići za poslom i dalje jer ja moram dobiti izbore”.

KAKVA JE BUDUĆNOST, AKO JE BUDE?

Ideja da se svijet nalazi u rukama ovakvih ljudi je šokantna. No, poanta je u tome što je sve krenulo sa kolosalnim tržišnim neuspjehom koji je ukazivao na temeljne probleme u društveno-ekonomskom poretku, a sve je otežala neoliberalna kuga. I situacija sada biva sve teža zbog kolapsa raznih institucionalnih struktura koje bi se mogle nositi sa ovim kada bi funkcionirale.

To su tema o kojima bismo trebali ozbiljno razmišljati i sada razmišljati u većoj mjeri. Kao što sam rekao, u kakvom svijetu želimo živjeti? Hoćemo li nekako prevladati? Bit će opcija…Opcije se kreću od postavljanja visoko-autoritarnih brutalista, pa sve do radikalne obnove u društvu na humaniji način, bavljenja ljudskim potrebama, a ne privatnim profitom. I trebali bismo pri tom imati na umu da su okrutne i visoko- autoritarne države prilično kompatibilne sa neoliberalizmom…

Ovo je kritični trenutak ljudske povijesti, ne samo zbog koronavirusa. Ova situacija bi nas mogla dovesti do svijesti o dubokim nedostatcima, i ne mogu to dovoljno jako naglasiti, svijesti o dubokim disfunkcionalnim karakteristikama čitavog socioekonomskog sustava. Ista se mora radikalno mijenjati ako će uopće postojati održiva budućnost. Dakle, ovo bi moglo biti upozorenje i pouka za sučavanje sa tim problemima već danas. Moramo spriječiti da situacija eksplodira, ali naravno biti svjesni i uzroka, korijena koji će voditi u još veće krize, puno teže od aktuelne”, kazao je Chomsky, prenosi advance.hr

