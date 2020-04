Singapur u panici nakon što ga je zahvatio drugi val koronavirusa

“Bojim se da bi se, ne uvedemo li dodatne mjere, situacija mogla pogoršati i da bi druga žarišta infekcije mogla radikalno promijeniti stvari”, rekao je Loong.u televizijskom obraćanju.

Singapur je nakon Kine bio među prvim zemljama zahvaćenim koronavirusom, ali je zadržao pandemiju pod kontrolom zahvaljujući testiranju velikog broja ljudi i sistemski prateći sve kontakte zaraženih, prenosi “Klix“.

Vlasti su postupeno pooštravale mjere zatvarajući barove i noćne klubove, strancima je zabranjen ulazak u zemlju, ali sve do sada nisu uvodile strogu zabranu kretanja.

Međutim, nakon porasta broja zaraženih proteklih dana premijer je rekao da želi “strujnim udarom” zaustaviti širenje virusa pa će firme od utorka biti zatvorena, osim onih koja pružaju osnovne usluge.

Škole neće raditi, a stanovnici Singapura, koji ima 1.114 zaraženih Covidom-19, moraju ostati kod kuće, osim ako moraju otići po namirnice.

#Breaking: Singapore to close schools, most workplaces from next week https://t.co/bDnBfSQYEj

— SCMP News (@SCMPNews) April 3, 2020