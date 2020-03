Bjelorusija: Potvrđen prvi smrtni slučaj od posljedica zaraze koronavirusom

Bjeloruski predsjednik Alexander Lukashenko saopštio je da je preminuo 75-godišnji muškarac, koji je bio obolio od COVID-19. Muškarca je identifikovao kao Viktora Dashkevicha koji je imao upalu pluća.

Ministarstvo zdravstva Bjelorusije u ponedjeljak je objavilo da su do sada ukupno potvrđena 152 slučaja zaraze koronavirusom.

Bez obzira na širenje koronavirusa Lukashenko je kazao da nema potrebe da se odgode predsjednički izbori koji su zakazani za 30. august.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 40.700 ljudi, a potvrđeno je preko 825.000 slučajeva zaraze koronavirusom u gotovo 180 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta Johns Hopkins. Do sada se oporavilo više od 170.000 ljudi.

