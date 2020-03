Španska princeza preminula od korona virusa

CNN piše da je njenu smrt potvrdio mlađi brat princ Siksto Enrike. Princeza je umrla u četvrtak u Parizu.

Princeza Maria Teresa je rođena 1933. godine kao kćerka prica Haviera i Madelajne de Bourbon, a tokom života se nije udavala niti je imala djecu. Život je provela u Madridu, piše “Klix“.

Princess Maria Teresa of Bourbon-Parma has sadly passed away today. She was eighty-six, daughter of Prince Xavier of Bourbon-Parma. She's the first woman you see in the photograph, 1933-2020. May she rest in peace.🖤 pic.twitter.com/9uDOqXNxvt

— RoyalistSupporter #StayHome (@ProRoyalFamily) March 27, 2020