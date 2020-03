Bill Gates o pandemiji koronavirusa: SAD čeka težak period

“Dobra je vijest da je Kina napravila ozbiljnu karantinu, rigorozniju nego što će najbolje države SAD-a napraviti. Nakon šest sedmica su se počeli lagano otvarati i broj novih slučajeva je padao. To je veoma dobra vijest. Tako kada pogledamo njihove brojke i naprimjer one u Južnoj Koreji koja je stavila situaciju pod kontrolu, jasno je da SAD čeka težak period. Možemo uvesti karantinu koja će isto trajati od šest do 10 sedmica, ali to se mora dogoditi u cijeloj zemlji. Moramo dramatično povećati nivo testiranja, zatvoriti zemlju i tako ćemo smanjiti broj smrtnih slučajeva prije nego što poraste”, rekao je Gates tokom gostovanja na CNN-u.

Istakao je da što prije SAD uvede karantinu time će i ekonomska šteta biti manja.

“Nakon toga ćemo imati ekonomski problem, zato je poželjno problem riješiti u što kraćem roku, ali zatvarati državu po državu neće nam pomoći. Imat ćemo eksponencijalni rast slučajeva svugdje gdje ne budemo imali ozbiljnu karantinu”, kazao je ovaj multimilijarder te dodao da i države sa manje od 200 slučajeva trebaju u karantinu.

“Recimo da imate 100 slučajeva trenutno u državi, ali taj broj će rasti za 33 posto svaki dan. Ubrzo ćete doći do hiljade i 10 hiljada. Govorimo o eksponencijalnom rastu ako ne zaustavimo širenje. Što prije uvedete karantinu, lakše ćete prebroditi najveći rast slučajeva. Tek ćemo u aprilu vidjeti pravi rast”, kazao je Gates.

Facebook komentari