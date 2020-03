Tužan video iz Italije: Policija salutira konvoju koji prevozi umrle od korona virusa

U Italiji je više od 10.000 žrtava koronavirusa i u 24 sata umrlo je 889, objavila je u subotu Civilna zaštita, a vlada razmatra produljenje mjera zabrane kretanja do sredine aprila, prenose agencije.

S 10.023 umrlih, Apeninski poluotok je država s najviše umrlih od pandemije koronavirusa.

Policija u Italiji odlučila je salutirati umrlima koje prevozi vojska.

Potvrđeno je zaraženih ukupno 92.472 s time da postotak zaraze usporava: +8,3 posto u četvrtak, +7,4 posto u petak i +6,9 posto u subotu, prenosi agencija France prese.

Lombardija, najtragičnija talijanska regija po broju zaraženih i umrlih od Covida-19, potvrdila je u subotu 542 smrti, a nacionalna vlada razmatra produljenje mjera zabrane kretanja do sredine aprila.

Broj potvrđenih smrti u toj sjevernoj pokrajini, industrijskom i financijskom središtu Italije, narastao je na 5.944, prema službenom izvoru koji prenosi Reuters. Broj potvrđenih zaraženih u Lombardiji popeo se na 39.415, rekao je isti izvor, no točni podaci tek će biti objavljeni.

WATCH: Italian police officers salute those who died of coronavirus as their bodies are transported in military vehicles pic.twitter.com/Lifk5pWiYc

— BNO Newsroom (@BNODesk) March 28, 2020