Sanja Lučić iz Milana: Umrli se stavljaju u kese i danima se čeka na njihovo kremiranje

Sanja Lučić, novinarka italijanskog Radija Popolareo te dopisnica RTS-a iz Italije, javila se iz Milana za “Avaz” te nam prenijela dramatično stanje u zemlji koja je među najpogođenijima koronavirusom u svijetu.

Napadi panike

– Mi koji živimo u Italiji, izgubili smo orijentaciju, više ni ne znamo koliko smo već dana u izolaciji. To sada znači da se iz kuće smije izaći samo do samoposluge, apoteke i da bi se prošetao pas u okviru do 200 metara od vlastitog stana. Za svako kretanje morate imati autocertifikat, koji se do sada mijenjao četiri puta. Ljudi u Lombardiji uglavnom poštuju poziv vlade da ostanu kod kuće, jer su kazne za nepoštivanje dekreta visoke – od 400 do 3.000 eura. Gradić Kodonjo, koji je bio prva crvena zona u Italiji i u kome je sve bilo potpuno zatvoreno, otvoren je nakon što više nije bilo slučajeva i odmah nakon toga se pojavilo šest novih slučajeva, što pokazuje izuzetnu važnost karantina – govori Lučić

U Bergamu je situacija i dalje izuzetno teška.

– Ljudi ne mogu da se oproste od svojih najmilijih niti su mogli da budu s njima u posljednjim momentima. Ljudi umiru sami, uz zdravstvene radnike kojima mogu da vide samo oči. Ljekari i medicinsko osoblje obučeni su u bijela zaštitna odjela, na leđima im piše u koliko su sati preuzeli smjenu i kako se zovu, jer se gubi pojam o vremenu, a i teško je znati ko je tačno ispod maske. Preminuli ljudi stavljaju se u posebne kese i onda se na njihovo kremiranje čeka i pod 10 dana, vrlo često daleko od gradova u kojima su živjeli. Ljekari pokušavaju da bodre svoje pacijente na različite načine, pričaju sa njima, puštaju im preko megafona italijansku himnu – prenosi nam Lučić.

Kaže nam da izuzetno veliki broj ljudi umire u staračkim domovima u potpunoj tišini.

– Kao da su već osuđeni time što su stari i što su u domovima. Njih nazivaju epidemiološkom bombom. No, nisu samo stariji ljudi sa po nekoliko prethodnih oboljenja žrtve. Ima dosta i mladih, samo u Bergamu je 1.800 ljudi oko 30 godina s obostranom upalom pluća. Meni je jučer stigao mail “Praćenje Covida 19”, u kojem me moj ljekar opće prakse poziva da se upišem i da, ukoliko imam simptome, preko tog sajta odmah prijavim. Simptomi su razni, možete ih uopće nemati, možete imati kijavicu, zatim bol u grlu, suhi kašalj i temperaturu koja se sedmicama ne spušta, a onda završite u hitnoj na respiratoru – kaže Lučić.

Prenosi na kako se ljudima se ovdje stavljaju kacige koje izgledaju kao balon, vrlo bučne i neprijatne, prema riječima ljekara, morate sjediti dok ih imate na glavi i mnogi ljudi dobiva napade panike.

– Najgori je moment ako vas moraju intubirati, tada vas sediraju i u tom stanju možete ostati i do 15 dana. Probuditi se i ponovo sami disati ili se nikad ne probuditi. Često vas stavljaju u položaj na stomaku da bi olakšali disanje i da ne biste dobili dekubit – govori novinarka.



Moje komšije

Ističe da je u Rimu umrlo dvoje pacijenata od 33 i 35 godina.

– Moje komšije borile su se deset dana sa temperaturom 39, ljekar im je rekao da 99 posto imaju Covid 19, ali da ne treba ići u hitnu sve dok ne dođe do respiratorne komplikacije. Oni imaju oko 40 godina i dvoje male djece. Sin od 5 godina je dobio temperaturu koja je prošla za dan. Sada su bolje. Moj prijatelj i kolega, radijski voditelj, poslije desetak dana visoke temperature i neuspješnog zvanja hitne, završio je na kraju na intenzivnoj, u kojoj je bio 15 dana, a sada se polako oporavlja, definiravši ovo najgorim iskustvom u svom životu. Luka ima 51 godinu – kaže Lučić.

Govori nam kako su redovi u samoposlugama dugi, jer svi poštuju razmak od po metar i po.

– U samoposluge ulazi po maksimalno 10 osoba i mogu se kupiti samo stvari od esencijalnog značaja. U to ne ulaze šerpe, sveske, olovke, stvari za kola te su ti dijelovi u samoposlugama ograničeni trakom i ne može im se prići. Italijani kupuju rukavice, alkohol, brašno, pastu, jaja i mlijeko i zamznute proizvode.

Pomoć nam je za sada stigla iz Kube (65 kubanskih ljekara je u bolnici u Kremi), iz Kine i iz Rusije. Predsjednik Lombardije Fonata na konferenciji za štampu za strane novinare apelira na svijet da nam pomogne. On kaže: “Treba nam svega, materijala, ljekara, medicinskih radnika.” I kaže: “Ostanite kod kuće.”

Naučite se na našem primjeru, jer bit će teško ako doživite italijanski scenarij. Poznate ličnosti doniraju novac za nove intenzivne terapije, poput one u bolnici “San Raffaelo”, u toku je gradnja bolnice na starom sajmu u Milanu, koja će biti posvećena samo bolesnima od Covida 19 – ističe Lučić.

Agresivan virus

Na kraju poručuje:

– Virus je izuzetno agresivan, brzo se širi, ne zaobilazi nikoga, a najgora strana ove epidemije je što ljudi umiru sami, familija ne može da bude uz njih i vrlo često se danima ne zna šta je s njihovim najdražima, koje, na kraju, ne mogu ni sahraniti.

