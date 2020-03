U Španiji zabilježena 832 smrtna slučaja u danu

U Španiji su zabilježena 832 smrtna slučaja od posljedica zaraze novim koronavirusom u jednom danu, čime je ukupan broj preminulih od COVID-19 u subotu porastao na 5.690, objavilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje, javlja Anadolu Agency.

Ministarstvo zdravstva je također prijavilo skok od 12 posto u broju novozaraženih u odnosu na prethodni dan, pa je do sada ukupno potvrđeno 72.248 slučajeva oboljenja COVID-19. Od toga je u Španiji hospitalizovano 40.630 ljudi, a 4.575 njih se nalazi na odjeljenjima intenzivne njege. Ističe se i da se preko 12.000 ljudi oporavilo.

Španija je druga najteže pogođena zemlja pandemijom koronavirusa po broju smrtnih slučajeva, iza Italije u kojoj je do jučer predvečer preminulo 9.134 ljudi.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila ‘globalnu pandemiju’. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i američku državu New York.

Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 27.800 ljudi, a potvrđeno je preko 600.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 175 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta Johns Hopkins. Do sada se oporavilo više od 130.000 ljudi.

