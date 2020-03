Italijanski sveštenik odrekao se respiratora u korist mlađe osobe, preminuo je

Tu mlađu osobu nije poznavao. Svećenik je nakon toga preminuo, a o njegovom nadljudskom činu piše cijela Italija.

Mediji pišu da je don Giuseppe Berardelli, koji je zadnjih 14 godina služio u mjestu Casnigu, dobio respirator od svojih župljana.

Njegova župa pripada Biskupiji Bergamo na sjeveru zemlje. Bergamo je područje najteže pogođeno zarazom u Italiji.

Prije nekoliko dana 72-godišnjem je svećeniku dijagnosticiran koronavirus, te je primljen u bolnicu u Lovereu. Tamo je na kraju i preminuo.

Svjedoci su istakli da je „umro kao svećenik“, piše magazin Araberara.

„Duboko me dirnulo što se don Giuseppe, kojem je župna zajednica kupila respirator, odrekao respiratora u korist nekog mlađeg“, izjavio je zdravstveni radnik staračkog doma San Giuseppe u Casnigu.

Na mrežnim stranicama doma uputili su poruku voljenom svećeniku.

„On je bio jedan od onih svećenika koji je slušao sve, znao je slušati i ko god mu se obratio znao je da može računati na njegovu pomoć. Kad god bi prolazio na svom skuteru, uvijek je bio dobro raspoložen i prepun entuzijazma. Našoj zajednici davao je mir i radost“, rekla je Clara Poli, dugogodišnja gradonačelnica mjesta Fiorana u kojem je svećenik nekada služio. Od don Giuseppea oprostio se i otac James Martin.

Na svom Twitter profilu prenio je priču o herojskom činu don Giuseppea. Uporedio ga je sa svetim Maksimilijanom Kolbeom, koji je u nacističkom logoru Auschwitz dobrovoljno dao svoj život kako bi spasio drugog čovjeka, prenosi “Radiosarajevo“.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.

"Greater love has no person…" (Jn 15:13) https://t.co/qXQ6knoE6n via @Araberara pic.twitter.com/uKxRNghire

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 24, 2020