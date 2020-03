Slika koja je rasplakala mnoge: Kad ne možete upoznati svoje unuče

Jedan od najtežih dijelova socijalne distance je držanje razmaka između članova porodice, onih s kojima ste najbliži, posebno kada su u pitanju stariji roditelji koji spadaju u visokorizičnu grupu od zaraze virusom Covid-19.

Možete li uopće zamisliti kako je onima koji su sada postali djedovi i bake i ne mogu upoznati svoje unuke?

Novopečeni otac Micheal Gallachoir ipak je pronašao način da svog sina predstavi svom ocu, a fotografija je predivna, no istovremeno je mnoge rasplakala. Na Twitteru ju je objavila Michaelova sestra Emma.

“Tri generacije socijalne distance”, napisala je kraj fotografije koja prikazuje trenutak kad je djed koji stoji ispred kuće upoznao svog unuka kojeg otac drži u rukama, prenosi “Fokus“.

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb

— Emma (@emmabethgall) March 21, 2020