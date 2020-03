Gej par vjenčao se na ulici, matičar na prozoru

Vjenčanje je obavljeno u petak na ceremoniji u maloj ulici nedaleko od Menhetna, a dvije žene je vjenčao prijatelj ovlašćen da obavlja vjenčanja, pišu “Nezavisne“.

Matičar je obavio vjenčanje sa prozora, a one su stajale na ulici, na propisanoj udaljenosti od njega.

“To je bio najljepši njujorški trenutak i drago mi je da smo ga podijelili s komšilukom. Obožavamo ovaj grad”, rekli su mladenci.

Na fotografijama koje su se pojavile u medijima, mladenci su u bijelim patikama, ljube se nakon što su izgovorile “da” i vesele se poslije ceremonije.

just witnessed the most incredible thing. after being read a passage from “love in the time of cholera” from a marriage officiant 5 stories up, down below, these two souls were married on the streets of upper manhattan. what. a. coronavirus. moment. pic.twitter.com/8MBOj5VLlp

— Talal Ansari (@TalalNAnsari) March 21, 2020