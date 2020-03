Guterres: Svijet je u ratu s virusom, izvjesna globalna recesija

Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres izjavio je u četvrtak da je “svijet u ratu s virusom” i upozorio je da je “globalna recesija, možda rekordnih dimenzija, skoro izvjesna”.

Čelnik svjetske organizacije kazao je da “ljudi pate, bolesni i prestrašeni” i istaknuo je da trenutne reakcije pojedinačnih zemalja “ne uzimaju u obzir globalni obim i složenost krize”, javlja “FENA”.

– Ovo je trenutak koji zahtijeva koordiniranu, odlučnu i inovativnu političku akciju vodećih svjetskih ekonomija. Moramo priznati da će najsiromašnije zemlje i najranjivije kategorije stanovništva,posebno žene, biti najteže pogođene – izjavio je Guterres novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku.

On je pozdravio vanredni sastanak čelnika grupe 20 vodećih svjetskih ekonomskih sila zakazan za narednu sedmicu na kome će se razmotriti odgovor na pandemiju COVID-19, rekavši da će i on učestvovati s porukom da je ovo” situacija bez presedana koja zahtijeva kreativnost i obim odgovora mora se podudariti s njenim obimom”, prenosi Associated Press.

