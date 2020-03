New Jersey: Troje umrlo od koronavirusa, a četvero se zarazilo nakon porodične večere

Njen najstariji sin i kći umrli su neposredno prije nje, a prema riječima jednog od rođaka, hospitalizirano je još četvero njene djece kojima je dijagnosticiran COVID-19, od kojih su troje u kritičnom stanju, piše CNN.

Oni su se, po svemu sudeći, zarazili na porodičnoj večeri na kojoj su bili ovog mjeseca, a kako Times prenosi, prva osoba koja je umrla od koronavirusa Sars-CoV-2 u New Jerseyju prisustvovala je ovom okupljanju.

Najstarija kći Grace Fusco, Rita Fusco-Jackson (55), umrla je u petak, a nedugo nakon toga porodica je saznala da je imala koronavirus. Njen sin, Carmine Fusco, umro je u srijedu, neposredno prije svoje majke.

Skoro 20 njihovih rođaka nalazi se u karantinu u svojim kućama.

Sve veći broj smrtnih slučajeva

Do sada je od koronavirusa u SAD-u umrlo skoro 150 ljudi, a do srijede je u New Jerseyju preminulo petero, dok je barem 427 njih zaraženo u ovoj državi.

Broj oboljelih svakodnevno raste u SAD-u zbog čega se poduzimaju sve strožije mjere kako bi se širenje koronavirusa zaustavilo.

“Potencijalno ćemo se boriti s ovim 12 do 18 mjeseci”, rekao je doktor Michael Osterholm sa Univerziteta u Minnesoti.

Dva glavna faktora koja potpomažu širenje pandemije su ljudi koji nemaju simptome pa lako šire virus i problemi koje SAD ima u vezi s testiranjem.

Stručnjaci traže od svih – čak i od onih koji se ne osjećaju bolesno – da ostanu na udaljenosti od drugih od barem dva metra i da izbjegavaju okupljanja.

Facebook komentari