Bill Gates o korona virusu: Koliko bi mogla trajati obustava normalnog života

Američki dobrotvor te osnivač Microsofta Bill Gates, koji je prošle sedmice rekao da napušta svoje mjesto u odboru te kompanije kako bi još više vremena mogao posvetiti svojim filantropskim pothvatima, u srijedu je korisnicima internetskog foruma Reddit rekao da bi koronavirusom uvjetovana obustava normalnog života u svijetu mogla trajati i 10 sedmica, čak i ako se situacija bude dobro razvijala, prenosi “Jutarnji“.

“Ako neka zemlja bude dobro izvela obustavu normalnog života te ako bude dobro testirala građane na koronavirus, onda bi se unutar šest do 10 sedmica mogla ponovno otvoriti jer će imati mali broj zaraženih“, rekao je Gates, a prenio Bloomberg.

Gates, čija je fondacija za rješavanje krize koju je uzrokovala pandemija koronavirusa odvojila iznos novca koji bi se mogao popeti do 100 miliona dolara, iskoristio je Redditov “Pitajte me bilo što” događaj kako bi izrekao svoje mišljenje o socijalnom distanciranju, cjepivima i utjecaju koronavirusa na svjetsku ekonomiju.

Na pitanje o tome što ga najviše brine odgovorio je: “Brinem se zbog štete koju će pretrpjeti ekonomija, ali me još više brine kako će ova situacija utjecati na zemlje u razvoju koje ne mogu provoditi socijalno distanciranje na isti način na koji to mogu raditi bogate zemlje i čiji bolnički kapaciteti nisu toliko veliki.”

Gates je rekao da bi se svi trebali pridržavati obustave jer će to dovesti do značajnog pada novih slučajeva zaraze. “To će nam dopustiti da se brže vratimo u normalu. Moramo biti smireni iako je riječ o situaciji bez presedana“, dodao je.

Korisnici su ga pitali hoće li se možda u borbi protiv koronavirusa koristiti lijek klorokin koji se inače primarno koristi za borbu protiv nekih oblika malarije. “Puno se lijekova ispituje i ovo je jedan od njih. Ako se ispostavi da je učinkovit, morat ćemo osigurati da će ga dobiti najpotrebitiji jer ga ima u ograničenim količinama“, odgovorio je Gates.

Na pitanje o tome kada bi se moglo napraviti cjepivo odgovorio je: “Prva cjepiva koja će se napraviti dobiti će djelatnici u zdravstvu i drugim ključnim službama. To bi se moglo dogoditi unutar 18 mjeseci ako sve prođe dobro, no svi smo oprezni s obećanjima. Na ovome se radi punom parom.”

Gates drži da će obustava normalnog života značajno utjecati na svjetsku ekonomiju, ali i da se svijet može oporaviti o prouzročene štete ako se sanaciji pristupi na kvalitetan način.

Podsjećamo, Gates i njegova fondacija već se godinama bore protiv malarije koja je, prema podacima iz 2017. godine, pogodila 200 miliona ljudi. Gatesova je fondacija do danas za borbu protiv malarije donirala 2,9 milijardi dolara, s tim da je dodatne dvije milijarde donirala za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

