Trump naljutio Peking napisavši na Twitteru da je koronavirus “kineski virus”

Podsjećamo, iako je prvi slučaj infekcije Covid-19 zabilježen u kineskom gradu Wuhana krajem 2019. godine, iz Svjetske zdravstvene organizacije upozorili su da se virus ne smije povezivati ni sa jednom određenom regijom ili grupom ljudi. Takav način karakterisanja koronavirusa smatra se stigmatizacijom.

Međutim, čini se kako lider SAD-a ne mari baš mnogo za stigmatizaciju. On je u svom tvitu koronavirus, koji prouzrokuje bolest Covid-19, opisao kao “kineski virus”. Pri tome, on nije jedini koji je to učinio. Mnogi zvaničnici Trumpove administracije također su referisali koronavirus kao “kineski virus”. U međuvremenu, američki sekretar Mike Pompeo ponavlja kako je riječ o “Wuhanskom virusu”, prenosi BBC.

Geng Shuang, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Kine istakao je kako Trumpov tvit upućuje ka stigmatizaciji Kine.

“Pozivamo SAD da ispravi svoju grešku i zaustavi neutemeljene optužbe protiv Kine”, rekao je Shuang.

Kineska službena novinska agencija Xinhua saopćila je da je jezik Trumpa “rasistički i ksenofobičan” te istakla da “neodgovornost i nesposobnost političara dovode do sve većeg straha od virusa”.

koronavirus

Bilo je i nekoliko kritika iz Sjedinjenih Američkih Država, a gradonačelnik New Yorka, Bill de Blasio, rekao je kako je Trumpova fraza podstakla veću bahatost protiv Azijata u SAD-u.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020