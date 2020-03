Javijer Solana zaražen virusom korona

Isti izvor je naveo da je Solanino zdravstveno stanje dobro.

List ABC javio je juče da je Solana primljen u bolnicu u Madridu u srijedu 11. marta.

Solana (77) bio je generalni sekretar Alijanse od 1995. do 1999. godine, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku od 1999. do 2009. godine i ministar spoljnih poslova Španije u vrijeme premijera Felipea Gonzalesa od 1992. do 1995. godine.

On je u ponedjeljak, 9. marta, učestvovao na događaju sa aktuelnim ministrom spoljnih poslova Arančom Gonzales Laja.

