Umrlo je više od 4300 ljudi, a oporavilo se njih više od 66 tisuća. U Hrvatskoj je jutros potvrđen 16. slučaj zaraze.

>> Potvrđen 16. zaraženi u Hrvatskoj, radi se o frizeru koji je bio u Münchenu

Posljednja dvojica zaraženih su kontakt trinaestog zaraženog u Puli i mladić koji se u Zagreb vratio sa skijanja u Austriji. Sinoć je zbog sumnje na koronavirus zatvoren Hitni odjel KBC-a Dubrava, potvrdio je ministar Vili Beroš za Index, no nalaz muškarca je negativan. U Splitu se sumnja na dvoje zaraženih. U tijeku je više testiranja.

Italija je zabilježila najviše smrti od virusa Covid-19 od svih drugih zemalja izvan Kine, gdje je u prosincu počela epidemija. U posljednjih 24 sata u Italiji je umrlo najviše ljudi dosad, njih 168. Ukupno je u toj zemlji umrla 631 osoba, a ukupni broj zaraženih je 10.000.

Sinoć je i Turska potvrdila prvi slučaj zaraze koronavirusom.

17:24 Još dvije osobe iz Istre pod sumnjom su na koronavirus, javili su iz Stožera civilne zaštite Istarske županije. Trenutno su samoizolaciji, a rezultati testiranja očekuju se sutra.

17:13 Njemačka neće štedjeti novac za borbu protiv koronavirusa koji će vjerojatno zaraziti 70 posto stanovništva najvećeg europskog gospodarstva, upozorila je u srijedu njemačka kancelarka Angela Merkel.

“Učinit ćemo sve što je potrebno da ovo preživimo. I onda, na kraju, vidjet ćemo što to znači za naš proračun”, izjavila je Merkel novinarima, sugerirajući da se udaljava od politike nezaduživanja.

17:05 Švedska aktivistica Greta Thunberg u srijedu je pozvala klimatske aktiviste da odgode tjedne prosvjede zbog epidemije koronavirusa te im je poručila da “presele” planirane prosvjede na internet.

Thunberg privlači na prosvjedima velik broj ljudi, a u sve više zemalja zabranjena su javna okupljanja zbog koronavirusa.

16:55 U Švedskoj je zabilježen prvi smrtni slučaj od koronavirusa.

16:50 Karlovačka gimnazija pod nadzorom, sumnja se na koronavirus kod učenice.

16:34 Lufthansa otkazuje 23.000 letova u periodu od 29. 3. do 24. 4. Većina ih je u Europi, Aziji i na Bliskom istoku.

16:30 Dr. Anthony Fauci, američki stručnjak koji se na konferencijama za medije o koronavirusu pojavljivao zajedno s Donaldom Trumpom, kaže kako će u Americi stvari postati još gore. Fauci je ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti.

16:20 Putnik s broda koji je iz Ancone jutros stigao u Split ispričao nam je što se događalo po dolasku u splitsku luku. Kaže da ih nitko nije ni pogledao.

16:01 Evo pregleda stanja u Europi i svijetu.

16:00 Andrej Plenković sazvao je s nadležnim ministrima te članovima Stožera civilne zaštite RH sastanak koji će se održati danas u 16 sati.

15:28 Na hrvatsko-slovenskoj granici 30-ak kamiona već sedam sati čeka sanitarnog inspektora.

15:25 Crnogorska vlada zasad neće uvoditi izvanredno stanje zbog koronavirusa.

15:20 Četrdeset osoba s trajekta Marco Polo koji je jutros došao iz Ancone ide u splitsku karantenu u hotelu Zagreb na splitskom Duilovu. Među njima je i 12 Hrvata koji kod kuće nisu mogli osigurati uvjete za samoizolaciju.

14:40 Liječnik objasnio kako razlikovati simptome alergija, gripe i koronavirusa.

14:41 Američki stručnjak savjetuje što možete učiniti da ne dobijete koronavirus.

14:40 Plenković je otkazao sve predizborne skupove zbog koronavirusa.

14:38 Broj zaraženih u Pakistanu se u posljednja 24 sata udvostručio s deset na dvadeset.

14:21 57 zaraženih u Sloveniji, 10 novozaraženih u dva sata

U Sloveniji je, prema najnovijim informacijama, 57 zaraženih. U samo dva sata je deset novozaraženih.

Zaraza se, osim u osnovnoj školi nedaleko od Ljubljane gdje je zaražena učiteljica, a djeca su evakuirana, pojavila i u ginekološkom odjelu Sveučilišne bolnice u Ljubljani zbog čega je taj odjel zatvoren.

Testirano je 2270 osoba. U Ljubljani je zaraženo 27 ljudi, u Dolenjskoj i Beloj krajini 12, u Štajerskoj 3, u primorskom dijelu 3 i u Murskoj Soboti jedna.

14:15 Ukrajina zatvara škole na tri tjedna i zabranjuje okupljanja više od 200 ljudi nakon samo jednog potvrđenog slučaja.

13:52 Nitko od Talijana nije došao u splitsku karantenu. Vjerojatno će se odlučiti na povratak u Italiju.

13:50 Istarski gradonačelnici traže da se ukine nastava u svim školama u Istarskoj županiji.

13:45 U Hrvatskoj su do 9. 3. testirane 344 osobe, u Italiji do istog datuma 49.937, a u Nizozemskoj do 7. 3. – 6000 ljudi. Prvi slučajevi zaraze u tim zemljama pojavili su se skoro u isto vrijeme. U Italiji je zabilježeno da se prva osoba zarazila koronavirusom 21. veljače, u Hrvatskoj 25. veljače, a u Nizozemskoj 27. veljače. Na začelju smo i po broju testiranih po glavi stanovnika.

13:35 Odgođeni i otkazani brojni događaji u Hrvatskoj, evo novog popisa

13:26 U Velikoj Britaniji su trenutno 382 potvrđena slučaja zaraze.

13:18 U Švedskoj su zabilježena 54 nova slučaja zaraze.

13:17 U Iranu 958 novih zaraženih i 63 nove smrti

U Iranu je zabilježeno 958 novih slučajeva, 63 smrti i 228 oporavljenih. Ukupno je u Iranu 9000 zaraženih.

13:16 Treća osoba umrla je od koronavirusa u Njemačkoj.

13:13 Prva osoba zaražena koronavirusom umrla je u Albaniji. Riječ je o 73-godišnjoj ženi koja je imala teške zdravstvene komplikacije.

13:11 Srbija zabranjuje sva okupljanja iznad 100 ljudi

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da zabranjuje sve skupove u zatvorenom iznad 100 ljudi – utakmice, svadbe…

12:20 BiH na najmanje 2 tjedna zatvara sve škole i fakultete

BiH je donijela odluku o zatvaranju svih škola i fakulteta na najmanje dva tjedna.

11:58 U Sloveniji 47 zaraženih, zaražena učiteljica, zatvara se škola

U Sloveniji je, prema najnovijim informacijama, 47 zaraženih. Zatvara se osnovna škola Frana Alberehta u Kamniku pored Ljubljane jer je među zaraženima učiteljica. Škola se zatvara na 14 dana. Škola se upravo evakuira.

11:55 Divjak je rekla da je online nastava spremna ako Stožer to preporuči.

11:51 Merkel je na presici rekla kako su joj stručnjaci kazali da će se koronavirusom zaraziti 70 posto stanovništva.

11:25 Austrija je zaustavila sav putnički željeznički promet s Italijom. U Austriji je do sada zabilježen 131 slučaj koronavirusa.

11:14 Poljska zatvara sve škole

U Poljskoj se sve škole zatvaraju na dva tjedna. Broj zaraženih u Poljskoj je 25.

11:05 Uprava Granične policije Bosne i Hercegovine potvrdila je u srijedu kako je počela provedba mjere zabrane ulaska u tu zemlju stranaca koji dolaze iz država najteže pogođenih širenjem koronavirusa.

Ova zabrana, kako se navodi, odnosi se na državljane Italije, Irana, Južne Koreje te djelomice Kine jer se primjenjuje za osobe koje dolaze iz provincije Hubei, odnosno grada Wuhana, gdje je epidemija i izbila.

11:02 Otkazuje se Tjedan odmora vrijedan, HTZ-ova manifestacija kojom su planirali popularizirati putovanja unutar Hrvatske i smanjiti utjecaj koronavirusa nudeći popuste.

11:00 Iako se u cijeloj Europi, ali i Hrvatskoj, otkazuju brojni događaji, HDZ ne odustaje od kampanje za stranačke izbore.

10:58 Britanska ministrica zdravlja i članica parlamenta Nadine Dorries pozitivna je na koronavirus.

10:55 Harvardski epidemiolog Marc Lipsitch dao je intervju za njemački časopis Der Spiegel u kojem tvrdi kako pretpostavlja da se "širenje virusa više ne može zaustaviti" te da je potrebno poduzeti drastične mjere.

10:47 Iran tvrdi da su mu američke sankcije znatno otežale borbu protiv koronavirusa. Zbog sankcija, kako tvrde, teže dolaze do lijekova i medicinskih potrepština.

10:45 Disneyland u Tokiju neće biti otvoren najmanje do sredine travnja, javlja CNN. Zabavni park u Japanu zatvoren je 29. veljače.

10:25 Još šest slučajeva potvrđeno je u Južnoafričkoj Republici, čime je broj zaraženih tamo narastao na 13.

10:23 Prva smrt osobe zaražene koronavirusa zabilježena je u Belgiji. Pacijent je imao 90 godina.

10:07 Ministar zdravstva Beroš je rekao kako se razmišlja o zatvaranju granica.

9:30 Jadrolinija je upravo prekinula promet s Italijom.

9:14 Moldavija zatvara sve škole, vrtiće i fakultete. Jučer su zabranili dolazak u zemlju svim strancima iz područja zahvaćenih virusom. Moldavija je dosad zabilježila tri slučaja zaraze, bez smrti.

8:55 U Indoneziji je umrla prva žena zaražena koronavirusom. Riječ je o 54-godišnjoj ženi. Indonezija ima još 26 potvrđenih slučajeva zaraze.

8:53 Mongolija privremeno zatvara granicu s Rusijom zbog koronavirusa.

8:52 Indija je proširila listu zemalja koji se moraju staviti u samoizolaciju nakon dolaska u zemlju. Na 14 dana se samoizolirati moraju oni koji dolaze iz sljedećih zemalja: Kina, Hong Kong, Južna Koreja, Japan, Italija, Tajland, Singapur, Iran, Malezija, Francuska, Španjolska i Njemačka.

8:50 U tri okruga u američkoj saveznoj državi Washington zabranit će se okupljanja s više od 250 ljudi, javlja The Seattle Times.

8:40 Labin je uveo posebne mjere kojima se odgađa sve, zatvaraju se kino, knjižnica, a ograničili su i sprovode. Od Nacionalnog stožera traže da se zatvore škole i vrtići.

8:05 U Srbiji 12 zaraženih

U Srbiji je potvrđeno sedam novih slučajeva zaraze. Ukupni broj zaraženih koronavirusom u Srbiji je s pet tako porastao na 12.

7:43 U SAD-u je više od 1000 slučajeva zaraze. Broj se udvostručio od nedjelje. 31 osoba je umrla.

7:25 Potvrđen je 16. zaraženi u Hrvatskoj, riječ je o frizeru koji je bio u Münchenu.

7:23 U Split stigao trajekt iz Ancone, 93 putnika mora u karantenu.

6:50 Južna Koreja je potvrdila 242 nova slučaja zaraze koronavirusom, a još je šestero ljudi umrlo.

6:49 Jamajka je potvrdila prvi slučaj zaraze koronavirusom.

Za ulazak u Sloveniju iz Italije od danas potrebna potvrda

Slovenija od srijede počinje s nadzorom granice s Italijom zbog koronavirusa, a kontroli pri ulasku u državu podliježu svi koji nisu slovenski državljani ili u njoj nemaju stalno prebivalište.

Za ulazak u Sloveniju inozemni putnici će trebati potvrdu da nisu zaraženi koronavirusom, ne stariju od tri dana.

Kako prenosi Slovenska tiskovna agencija STA, pozivajući se na zaključke vlade donesene na dopisnoj sjednici, na talijansko-slovenskoj granici ili u njezinoj blizini provjeravat će se imaju li putnici koji dolaze iz Italije potvrdu o negativnom nalazu na Covid-19 koji im je izdao nadležni organ.

Potvrda mora biti na slovenskom, engleskom ili talijanskom jeziku i ne smije biti starija od tri dana.

Osobama bez takve potvrde ulazak u Sloveniju može se zabraniti, no kontrola se ne odnosi i na teretni promet. Slovenski ministar zdravstva izdat će dodatnu odredbu u kojoj će biti definirano u koliko sati u srijedu počinje provedba kontrole ulaska, prenosi STA priopćenje slovenske vlade.

Vlada na odlasku premijera Marjana Šarca najavila je odluku o zatvaranju granice s Italijom koja će stupiti na snagu čim se za to stvore tehnički i administrativni uvjeti.

Na ljubljanskom aerodromu već je na snazi zabrana slijetanja zrakoplova iz koronavirusom pogođenih regija. Ta odluka važi do kraja mjeseca, a u srijedu će biti precizirana uputstvima za mjerenje tjelesne temperature putnika.

Zbog koronavirusa su s tog aerodroma već otkazane dvije popodnevne zrakoplovne veze s Beogradom, jutarnji let u i iz Frankfurta te popodnevne linije s Bruxellesom i Podgoricom u oba pravca.

Janša podržao odluku o zatvaranju granice s Italijom

Mandatar za sastav nove slovenske vlade Janez Janša u utorak je podržao odluku odlazećeg premijera Marjana Šarca o zatvaranju granice s Italijom.

“Podržavam tu odluku, idućih dana ćemo držati palčeve da će tu mjeru naša policija i ministarstvo zdravstva biti sposobni provoditi i u praksi”, rekao je Janša u razgovoru za Slovensku televiziju.

Šarcova vlada u odlasku najavila je kako će se odluka o zatvaranju granice s Italijom početi primjenjivati čim se za to stvore tehnički i administrativni uvjeti. Ona se ne odnosi na promet robe, a donesena je jer se karantena za cijelu Italiju kršila.

Janša je također rekao da je suradnja s odlazećom vladom i tranzicija vlasti dobra i po pitanju virusa.

Covid-19 je, kako je rekao, “vanjski neprijatelj” koji “ne bira ljevicu ili desnicu”, pa se protiv njega treba boriti zajednički.

Janšina vlada trebala bi po dosadašnjim planovima prisegnuti početkom idućeg tjedna, no Janša nije isključio da se taj proces zbog sadašnjeg stanja oko koronavirusa ubrza i da se to dogodi već ovog tjedna.

Budući slovenski premijer zagovara proizvodnju zaštitnih medicinskih sredstava za slučajeve infekcije koronavirusa u Sloveniji, za što postoje kapaciteti.

“Treba se organizirati da ta sredstva proizvodimo za vlastite potrebe i uz regulirane cijene”, kazao je Janša.

U slučaju da bi se u Sloveniji proglasila druga faza širenja infekcije koronavirusa, što trenutačno nije slučaj, počeo bi djelovati krizni štab u kojemu bi sudjelovala cijela vlada, odnosno većina ministara, te civilna zaštita i stručnjaci, kazao je Janša.

U urušavanju hotela karantene u Kini 26 mrtvih

Broj mrtvih u urušavanju hotela koji je na istoku Kine služio kao karantena za zaražene koronavirusom u srijedu ujutro je narastao na 26, prenose kineski mediji.

Hotel Xinjia u gradu Quanzhou u provinciji Fujian urušio se u subotu navečer, zatočivši 71 osobu.

Za troje ljudi se i dalje traga, prenose kineski mediji.

Zgrada sa sedam katova, izgrađena prije isto toliko godina, u vrijeme urušavanja bila je pod renovacijom nižih katova.

Služila je kao karantena za one zaražene koronavirusom.

U Kini, mjestu izbijanja epidemije koja je potom stigla u cijeli svijet, trenutno je zaraženo oko 80,7 tisuća ljudi, s više od 3,1 tisuće smrtnih slučajeva,prenosi Index.

