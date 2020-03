Apel doktora iz Italije: “Kao da smo u ratu, biramo koga ćemo liječiti. Ostanite u kućama”

“Kao da smo u ratu. Moramo birati koga ćemo liječiti, a koga nećemo. Ostanite kod kuće”, donosi dramatični apel doktora iz Bergama za “Corriere Della Sera”. Italijanske su bolnice pod pritiskom jer broj zaraženih koronavirusom stalno raste.

U Italiji ih je jučer bilo 7.375. Međutim, velika je vjerovatnoća da je taj broj već danas puno veći jer vlasti nove podatke objavljuju kasno poslijepodne, navodi “Večernji“.

Anesteziolog Christian Salaroli govori da o liječenju odlučuju ovisno o godinama i zdravstvenom stanju pacijenata.

“Ostanite doma. Viđam previše ljudi na ulicama”, rekao je.

I reporter “BBC”-ja provezao se talijanskim gradovima koji su od jučer u karanteni.

“Vidio sam slike koje stižu iz područja u karanteni. Ulice su napuštene, ali ne vidimo puno policijskih patrola. No možda se to promijeni u narednim danima jer su vlasti najavile kazne od tri mjeseca zatvora i 206 eura za kršenje pravila. Ipak, pravi je strah da su mnogi u tih nekoliko sati, koliko je prošlo od najave karantene do vremena kad je stupila na snagu, pobjegli sa sjevera prema jugu zemlje”, piše za “BBC” Mark Lowen.

