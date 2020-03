Panika zbog koronavirusa u Australiji, tuku se zbog toaletnog papira

Diljem svijeta već se sedmicama širi histerija zbog novog tipa koronavirusa i bolesti COVID-19.

Dok ljudi u raznim zemljama gomilaju zalihe osnovnih životnih namirnica, u Austriliji su iz nekog razloga odlučili pokupovati sve raspoložive toaletne papire, prenosi “24sata“.

To je dovelo do potpunog apsurda – čak i neke radijske stanice organiziraju nagradne igre u kojima dijele wc papir.

Stručnjaci pokušavaju dokučiti zašto je to tako. Neki tvrde da je riječ o strahu od nestašice, drugi kažu da Australci od toaletnog papira planiraju praviti zaštitne maske, no stvar je došla do eskalacije.

Tako se mogu vidjeti jezivi prizori u kojima se ljudi sukobljavaju, pa i tuku, oko zadnjih zaliha toaletnog papira.

