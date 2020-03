Opšta tuča u turskom parlamentu zbog Erdogana i pogibije turskih vojnika u Siriji

U turskom parlamentu danas je došlo do tuče između poslanika tokom govora člana opozicione Republikanske narodne stranke /CHP/ Engina Ozkoča koji je ranije optužio predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da ne poštuje vojnike koji su poginuli u Siriji, prenosi “Fokus“.

Na snimku iz parlamenta vidi se da je više desetina poslanika učestvovalo u koškanju, pojedini su se popeli na stolove ili su udarali kolege, dok su drugi pokušavali da spriječe tuču.

Punches thrown in #Turkey 's Parliament after President #Erdogan raised the rhetoric by accusing the main opposition party of treachery and betrayal to the nation. pic.twitter.com/MU9MMwl3n1

Ozkoč je optužio Erdogana na konferenciji na novinare i kasnije u poruci objavljenoj na društvenoj mreži Twitter da ne poštuje vojnike koji su prošle sedmice poginuli u sirijskom regionu Idlib.

A fight occured in the Turkish parliament.

When they are not fighting alongside terrorists, they fight each other.

Someone must of took the last Kebab ): pic.twitter.com/VRT0bh5L7c

