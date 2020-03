Tornado poharao Nashville, pet osoba poginulo

Tri osobe poginule su okrugu Putnam, a dvije u istočnom Nashvilleu. Gradonačelnik okruga Putnam Randy Porter kazao je da je nekoliko ljudi teško povrijeđeno.

“Probudilo me. Sretna sam da nije srušilo stranu kuće na kojoj sam spavala, uništilo je drugu. Kada ste unutra, to je jedno, ali izaći i vidjeti ovo sve, to je užas”, kazala je jedna žena za “CNN”.

Vatrogasni odjel rekao je su dobili prijave o četrdesetak srušenih zgrada širom grada.

Policijski odjel u predgrađu Mt. Juliet istočno od Nashvillea prijavio je nekoliko oštećenja domova i povrijeđenih ljudi, a u baptističkoj crkvi otvoreno je sklonište, prenosi “Hina”.

“Dovodi plina cure, strujne žice su polegle na tlo, a odgovaramo i na višestruke pozive povrijeđenih”, rekao je policijski odjel Mt. Julieta.

Aerodrom John C. Tune, smješten 12 kilometara od centra Nashvillea, “pretrpio je značajnu štetu” zbog nevremena, i nekoliko je hangara uništeno, rečeno je na stranici aerodroma.

Tennessee je jedna od 14 saveznih američkih država koja će u utorak glasati kako bi se izabrao kandidat iz redova demokrata koji će se suprotstaviti predsjedniku Donaldu Trumpu na predsjedničkim izborima u novembru.

