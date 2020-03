Kurz otvaranje granice prema Grčkoj nazvao “napadom Turske na EU”

“To je napad Turske na EU i na Grčku. Ljudska bića koriste se kako bi se napravio pritisak na Evropu”, rekao je Kurz na konferenciji za novinare posvećenoj stanju u Siriji i na grčko-turskoj granici na kojoj se okupljaju migranti koji žele prijeći u Evropu.

Rekao je kako bi se europski dužnosnici morali oduprijeti akciji koju je organizovao turski predsjednik Tayyip Erdogan koji koristi izbjeglice kao oružje i ciljano zloupotrebljava ljude, prenosi “Hina”.

“Ne smijemo popustiti pritiscima.. Ako sada popustimo pod turskim pritiskom, ako predsjednik Erdogan izađe kao pobjednik koji odlučuje hoće li desetine hiljada ljudskih bića moći ići prema Grčkoj i EU, tada će stotine hiljada slijediti i prestat će slobodno kretanje u Evropi”, kazao je kancelar.

Na konferenciji za novinare koju je održao nakon sastanka s ministrima unutrašnjih i vanjskih poslova i odbrane rekao je kako val izbjeglica postoji samo na kopnenoj granici Turske s Grčkom, ali ne i s Bugarskom, za što je rekao da nije slučajno.

“Događa se da imamo val izbjeglica samo na grčkoj granici, ali ne i na granici prema Bugarskoj. To pokazuje da se ne radi o nikakvoj slučajnosti, već nečemu što je organizovano. Nisu to ljudi koji iz Sirije bježe ka Grčkoj, već ljudi koji godinama žive u Turskoj. Predsjednik Erdogan je svjesno ovu akciju organizovao. Autobusi se stavljaju na raspolaganje, migrantima se daju lažne informacije i svjesno se pokušava organizirati pritisak na granici ka Grčkoj”, objasnio je on.

Najvažnije je, po njemu, najprije osigurati zaštitu vanjske granice EU-a. “Moramo osigurati da se kriza iz 2015. ne ponovi”, dodao je, ističući da je sada potrebno jedinstvo EU-a i pomoć Grčkoj.

