WHO zabrinuta brojem slučajeva koronavirusa bez jasnih veza

Slučajevi bez jasne veze mogu uključivati one koji ranije nisu putovali u Kinu niti su imali kontakte s potvrđenim slučajevima, izjavio je čelnik WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na brifingu za novinare.

Kina je izvijestila WHO o 75.569 slučajeva, među kojima 2.239 smrtna ishoda, kazao je on.

Sudeći po dostupnim podacima, bolest ima blage simptome kod 80 posto pacijenata zaraženih koronavirusom, i teške ili kritične kod 20 posto slučajeva, kazao je. Virus je bio fatalan u dva posto prijavljenih slučajeva.

Rizik od smrti povišen je kod starijih pacijenata, kazao je Tedros, dodajući da je relativno malo slučajeva bolesti među djecom.

Van Kine registrovano je 1.200 slučajeva u 26 zemalja, od kojih je osam smrtnih, saopćio je Tedros. Oni uključuju i jedan potvrđeni slučaj na afričkom kontinentu, u Egiptu, kazao je.

On je nazvao prijavljeni pad broj slučajeva u Kini dobrom viješću, ali je kazao da se to mora protumačiti veoma oprezno, dodajući da je “zaista prerano davati prognoze o ovoj epidemiji“.

Međunarodni tim eksperata pod vodstvom WHO, koji je boravio na terenu u Kini prošlu sedmicu, otputovat će u Wuhan, epicentar epidemije virusa, tokom današnjeg dana,piše Fena.

– Naša najveća briga ostaje kako postoji potencijal da se COVID-19 proširi na zemlje sa slabijim sistemima javnog zdravstva – izjavio je Tedros.

– WHO je pozvala na pomoć od 675 miliona dolara za zemlje u svijetu u borbi protiv bolesti, posebno za one koje su najranjivije, kazao je on, dodajući da je identifikovao 13 zemalja u Africi koje smatra prioritetnim zbog njihovih veza s Kinom, prenosi Reuters.

Facebook komentari