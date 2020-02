London: U džamiji izboden čovjek, napadač uhapšen

Muškarac je ušao u džamiju u Regents parku nešto poslije 15 sati po lokalnom vremenu i izbo čovjeka tokom molitve, piše “Avaz“.

Čovjek je odveden u bolnicu, a britanski mediji javljaju da je teško povrijeđen i da se bori za život.

Smatra se da je izboden mujezin džamije, javlja “Sky News”.

Policija je saopštila da je na mjestu događaja uhapšen muškarac zbog sumnje na pokušaj ubistva.

BREAKING! Man Storms Mosque And Stabs Muslim Worshipper In The Neck

The Muadhhin has reportedly been stabbed in the neck in a mosque during late afternoon prayers at #RegentsPark mosque in central #London.#RegentsParkMosque #Islamophobia pic.twitter.com/Offd95sibP

— DOAM (@doamuslims) February 20, 2020