Video koji slama srca: Otac naučio kćerku da se smije bombama

Trogodišnja djevojčica Salva se na snimku smije svaku put kad eksplodira bomba, misleći da se radi o igri “smijanje pod bombama”, piše Sky News. Njen otac Abdullah Al-Mohammad rekao joj je da zvuci dolaze od vatrometa ili igračke puške.

“Ona je dijete koje ne razumije šta je rat”, rekao je on za Sky News. “Odlučio sam da naučim Salvu ovoj igri kako bih sačuvao njen duh, kako ne bi imala traume zbog rata i straha”, dodao je.

Video je snimljen u Sarmadi, malom gradu u blizini sirijske granice sa Turskom, gdje je ova porodica potražila utočište od žestokih sukoba u Idlibu, prenosi “N1“.

what a sad world,

To distract 4-year old Selva, her father Abdullah has made up a game.

Each time a bomb drops in Idlib #Syria, they laugh, so she doesn’t get scared.

— Ali Mustafa (@Ali_Mustafa) February 17, 2020