Abid Raja: Od muslimanskog useljenika do ministra

Kad je Abid Raja bio mali dječak, u kući njegovih roditelja postojala je samo jedna knjiga: Kur`an. Sve do momenta kada je otvorio vrata biblioteke u Oslu – a s njom i vrata u novi svijet. “Za Abida Raja ta biblioteka igra veliku ulogu u životu”, kaže novinar Thomas Spence, koji radi za norveški list Aftenposten. “Tamo je upoznao ženu, koja ga je dovela u kontakt sa knjigama.” Kao tinejdžer, Abid Raja je čitao romane norveško-velškog pisca Roalda Dahla. Kasnije su to bili pravni tekstovi; studirao je pravo, dobio stipendiju na Oxfordu i postao advokat, piše “DW“.

24. januara 2020. godine karijera sina pakistanskih imigranata dosegla je vrhunac: Abid Raja postao je ministar u norveškoj vladi – kao drugi musliman u njenoj historiji.

Slobodna mjesta u kabinetu

Kada je premijerka Erna Solberg izgubila koalicionog partnera u vladi desnog centra bilo je neophodno prestruktuirati kabinet. Desno orjentisana Napredna stranka FrP otišla je u opoziciju, tako da je Erna Solberg nastavila voditi manjinsku vladu sa preostalim partnerima. Istodobno je otpuštena Annike Hauglie, koja je kao ministrica za socijalna pitanja bila odgovorna za skandal u kojem su nevini građani osuđeni na zatvorske kazne zbog toga što nije bila promijenjena jedna direktiva EU.

Ova smjena ministara neće dovesti do velikih promjena, procjenjuju norveški novinari u razgovoru za DW. Premijerka Solberg je još uvijek ovisna o glasovima FrP-a kada su u pitanju mnogi projekti a kada se radi o nacrtu budžeta koji treba da se usvoji do ljetne pauze, Napredna partija FrP je kao bivša članica vlade, čak radila na njemu.

Povlačenje FrP-a dolazi u vrijeme loših rezultata, koje pokazuju istraživanja javnog mnijenja – prvenstveno zbog sudbine norveških državljana koji su se pridružili terorističkoj organizaciji “Islamska država” na Bliskom istoku. Do sada je norveška vlada dozvolila samo povratak maloljetnika sa norveškim pasošem bez pratnje. Međutim, u januaru je vlada zvanično pristala i da jednu 29-godišnju majku prebaci u Norvešku, zajedno sa dvoje dece. Pri tome je jednom djetetu hitno bilo potrebno medicinsko liječenje. Abid Raja je po svemu sudeći tu odigrao ključnu ulogu.

Uspon Abida Raje – “umjerenog muslimana”

Thomas Spence naziva 44-godišnjeg Raju “zasljepljujućim likom” sa uzbudljivom životnom pričom: Kao dijete, Abid Raja živio je u –uslovno rečeno- siromaštvu, u malom stanu s roditeljima i tri brata i sestre. Otac, industrijski radnik, kod kuće je strog, koristi čak i silu. Ured za mlade stavio je Raju u Dječiji dom. Tamo je došao u kontakt sa mladima iz problematičnih porodica, pa čak i u sukob sa zakonom. Abid Raja u svojoj biografiji opisuje pljačku u kojoj je umalo napao žrtvu kamenom . „Kaže da je mnogo puta bio na rubu da postane ubica”, kaže Thomas Spence.

Abidu Raji konačno je uspjelo da napreduje. Završio je srednju školu sa dobrim ocjenama i upisao se na Univerzitet u Oslu. Tamo je upoznao studenticu psihologije Nadiju Ansar. “Zbog nepisanih zakona muslimanske zajednice nije im bilo dopušteno da se vide bez porodičnog odobrenja”, kaže Spence. “Tako su se sreli u prodavnici Burger King u zapadnom Oslu, gdje ih niko nije mogao vidjeti.” Sada su u braku i imaju troje dece – “Tako priča ima sretan kraj”, kaže Spence.

Abid Raja je uspješan i na fakultetu: Univerzitet u Oslu ga kao prvog Norvežanina migrantskog porijekla šalje na godinu dana u Oxford. Njegov odnos prema islamu se, također, mijenjao tokom studija prava: on je doveo u pitanje konzervativno tumačenje i shvatanje religije u kući svojih roditelja i počeo se zalagati za otvorene džamije i ravnopravnost spolova. Danas sebe opisuje kao “umjerenog muslimana”.

Politička karijera

Po završetku studija, Raja je radio kao advokat prije nego što je 2013. godine kao član liberalne partije Venstre, izabran u norveški parlament Storting. Tamo je dogurao do zamjenika šefa Kluba poslanika i jednog od potpredsjednika parlamenta.

Raja baš i nema reputaciju “partijskog vojnika”. Neki ga smatraju burom baruta”, kaže Thomas Spence. U izbornoj kampanji prošle jeseni optužio je desničarsku FrP da širi “smeđu propagandu”. Raja se kasnije izvinuo bijesnoj Stranci Naprednoj partiji što, kako je rekao, nije poznavao istorijski značaj i pozadinu ove boje u Norveškoj.

Za razliku od Njemačke, gdje je smeđa boja povezana sa nacionalsocijalistima (nacistima), u Norveškoj se ona može odnositi i na boju koju voda dobije kada stanete na blato na dnu.

U novoizabranom parlamentu za to mu se revanširao 31 zastupnik FrP-a suzdržavanjem od njegovog izglasavanja za potpredsjednika parlamenta. Predstavnici ostalih stranaka izabrali su ga jednoglasno.

Čovjek velikih ambicija

Abid Raja je došao na čelo Ministarstva kulture i ravnopravnosti spolova, gdje je naslijedio ministricu Trine Skei Grande – ova čelnica Liberalne partije dobila je prilikom rekonstrukcije kabineta resor ministrice za obrazovanje i integraciju. Kada je imenovan za ministra, razgovarao je s novinarima o tome kao o velikom uspjehu. “Bilo je puno priče o Abidu Raji, ali ne i o njegovoj stranci i njenim političkim principima – on svoju stranku nije ni spomenuo”, kaže Spence i dodaje da Raja ne krije da je ambiciozan: “Nimalo se ne ustručava da kaže kako želi biti na vrhu.”

Neki smatraju da je to i razlog što je sada dobio svoje ministarstvo – baš kao i 32-godišnji Sveinung Rotevatn, koji je istog dana imenovan ministrom okoliša. To su dvojica političara koji bi jednog dana mogli dovesti u pitanje poziciju šefice Liberalne partije – Venstre. No, njih dvojica se najprije moraju pokazati i dokazati kao članovi vlade.

