ALARMANTNO STANJE ZBOG OLUJE, KUĆE POTOPLJENE, AKTIVIRALA SE KLIZIŠTA: Evo gdje je najkritičnije

Ulažu se napori za spašavanje ljudi nakon što je voda ušla u njihove domove, a neka su imanja evakuirana. Kuće su potopljene i u Herefordshireu, gdje je jedan stanovnik rekao da je oluja pogodila “poput tornada”. U Velikoj Britaniji objavljeno je više od 300 upozorenja od poplava.

Trenutno su u Engleskoj objavljena četiri ozbiljna upozorenja na poplavu od kojih su dva za područje Walesa, što znači da su opasna po život, javio je danas BBC.

Policija južnog Walesa saopćila je da službe hitne pomoći rade s lokalnim organizacijama kako bi brinule o sigurnosti ljudi u zajednicama odsječenim zbog poplava i kako bi minimizirali štetu, a za one koji su raseljeni uspostavljeni su hitni centri.

Nadležni u Herefordshireu saopćili su da sarađuju s hitnim službama, Agencijom za okoliš i zdravstvenim partnerima na pružanju pomoći stanovnicima.

Građani su pozvani da izbjegavaju nepotrebna putovanja te da provjeravaju komšije, a rečeno je i da se uspostavljaju centri za one koji će morati biti evakuirani.

Ministar saobraćaja Grant Shapps rekao je da je britanska vlada pojačala napore u odgovoru na ekstremne vremenske uvjete, najavljujući izdvajanje više budžetskih sredstava za borbu protiv takvih uvjeta.

U Yorku je Agencija za zaštitu okoliša predvidjela da bi se rijeka Ouse mogla približiti rekordnom nivou iz 2000. godine,piše Novi.

Otkazano je oko 170 letova što je poremetilo planove za najmanje 25.000 putnika, a oluja je tokom vikenda uzrokovala poremećaje na više aerodroma.

Do nedjelje navečer na snazi su meteorološka upozorenja za kišu i vjetar. To znači da bi poplava mogla uzrokovati opasnost po život, a očekuju se i prekidi u napajanju električnom energijom te postoji velika vjerovatnoća da će doći do poremećaja u saobraćaju.

