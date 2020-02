Trump pisao Thaciju povodom 12. godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova

U pismu koje je Thaci objavio na Twitteru, Trump je Kosovu poželio “sreću u narednim godinama dok se usredsređuje na normalizaciju odnosa sa Srbijom, jačanje vladavine prava i stvaranje uslova za živ rast privatnog sektora“.

Izgrađene su čvrste veze SAD i Kosova “zajedničkom posvećenošću za razvoj Kosova kao suverene, nezavisne, multietničke i demokratske zemlje“, navodi se u pismu.

I highly appreciate the inspirational congratulatory letter from President @realDonaldTrump on the occassion of the 12th anniversary of Kosovo’s independence. We will be forever grateful to USA & @POTUS for the tremendous leadership and support to Kosovo 🇺🇸🇽🇰 pic.twitter.com/RY24fRlhFC

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) February 14, 2020