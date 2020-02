Kinezi u panici zbog korona virusa, izbacuju kućne ljubimce kroz prozor

Naime, lokalne vlasti su naredile meštanima da se riješe svojih kućnih ljubimaca, jer se plaše da bi upravo oni mogli da budu prenosnici ovog virusa.

Iako je Svetska zdravstvena organizacija naglasila da životinje ne prenose ovaj opasan virus, panika je prevladala u Kini, pa neki smatraju da je ubijanje kućnih ljubimca jedan od načina prevencije širenja bolesti, piše “B92“.

U Vuhanu su zabranili ljudima da puštaju svoje ljubimce iz kuće, dok su lokalne vlasti u Kini svojim stanovnicima naložile da se riješe svojih kućnih ljubimaca.

Some 2,000 household pets were left starving to death by residents trapped away from home by coronavirus lockdown – meet the team smashing down doors to rescue Wuhan's abandoned pets ♥️🐾https://t.co/FsMIj0qM3c

— Dignity Pet Crematorium (@dignitypetcrem) February 10, 2020