Oluje “zarobile” Evropu: Kraljica Elizabeta odgodila put, djeca u Njemačkoj ne idu u školu

Ciara, nazvana nazvana po britanskoj meteorološkoj službi, natjerala je i kraljicu Elizabetu II da promijeni svoje planove i ne putuje, prenose otočki mediji. Nije ni čudo jer su udari olujnog vjetra na Otoku dostigli brzinu i do 150 kilometara na sat, piše “Faktor“.

Brojne željezničke kompanije su savjetovale građanima da ne putuju, jer su oštećeni električni kablovi, a na pojedinim mjestima stable izvaljena iz zemlje našla su se na šinama. U Irskoj zbog oluje nije bilo struje, a meteorološka služba je upozorila da kombinacija plime i loših vremenskih uvjeta može dovesti do priobalnih poplava, prije svga na zapadu i severozapadu zemlje.

Oluja nazvana Ciara mogla bi se pokazati kao najsnažnija oluja od 2013. kada su naleti vjetra dosezali brzinu od 130 km/h. Otkazani su pojedini letovi s londsonskog aerodrome, dok su dvije velike luke u La Mancheu, Dover (Velika Britanija) i Calais (Francuske) bile zatvorene.

Oluja je zahvatila i sjever Francuske, dok su u Holandij i Belgiji otkazane fudbalske utakmice zakazane za nedjelju.

Oluja Sabine je natjerala Nijemce da u pojedinim dijelovima otkažu današnju nastavu u školama, a u problemima s napajanjem električne energije su i u Danskoj, Švedskoj

If you're wondering how our "ball" weathered the heavy storm #Sabine:

All is well! For 50 years no storm has damaged the radome of our space observation radar #TIRA and there have been many storms since then. 💨⚽️ in this morning's video. pic.twitter.com/qpKRnJ5QQA

— Fraunhofer FHR engl. (@Fraunhofer_FHRe) February 10, 2020