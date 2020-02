Zagonetno napušteno selo postalo mamac za neustrašive turiste

Selo Al Madam postupno se pretvara u pustinju. Udaljeno manje od jednog sata vožnje od Dubaija, u neposrednoj blizini grada Sharjaha, ovo maleno naselje s dva reda kuća i jednom elegantnom džamijom prepušteno je svojoj sudbini.

Okolina nekadašnjih domova i dalje je vidljiva, ali pješčani nanosi koji stižu u valovima pune dvorišta, upadaju kroz prozore i prekrivaju namještaj. Širom otvorena vrata domova, kao i stvari ostavljene u neredu, nagovještavaju da su stanovnici ovo mjesto napustili u žurbi i potiču priče o “selu duhova”, iz kojeg se bježalo od natprirodnih sila.

Otkrivanje istine o napuštanju mjesta otežava činjenica da ne postoji nijedan preostali stanovnik koji bi posvjedočio o događajima, dok s druge strane, Al Madam postaje sve atraktivnija destinacija za posjetitelje željne uzbuđenja, navodi CNN.

Loše čuvana tajna

Zajednica stranih radnika iz Dubaija zavoljela je ovo mjesto i među prvima započela njegovu popularizaciju. Društvene mreže polako se pune reportažama s ove avanturističke destinacije, a turističke agencije ubrzano dodaju Al Madam u svoje programe.

“Takozvano ‘selo duhova’ trenutno nije među najpopularnijim destinacijama, ali postaje sve omiljenije kod onih koji vole istraživati”, kaže S.Y. Sunil iz Desert Safari Toursa.

Urednica bloga o putovanjima, Britanka Vanessa Ball, kaže da je ovo mjesto “loše čuvana tajna”, jer za njim vlada veliko zanimanje i sve veći broj ljudi ga posjećuje.

“Većina vrata je otvorena, a neke kuće čak i nemaju vrata. Unutra vas čekaju divni mozaici po zidovima i murali s oslikanim lokalnim pejzažima”, kaže Ball.

Uprkos rastućoj popularnosti, lokalnim vlastima nije u planu ograničenje pristupa lokalitetu za turiste ili naplata ulaza.

“Razvoj Al Madama u turističku destinaciju nije u planu, iako su ga turisti dobrodošli posjetiti”, poručili su predstavnici Turističke organizacije grada Sharjaha.

Pijesak ili duhovi

U nedostatku informacija o pravim razlozima koji su doveli do napuštanja ovog sela, šire se glasine o utjecajima natprirodnih sila na ovakav ishod događaja.

Stanovništvo okolnih sela prenosi priču o zlim duhovima (djinn na arapskom) koji su proganjali Al Madam, posebno Umm Duwais, duh koji ima ženski lik s mačjim očima i mačetama umjesto ruku.

Tokom 2018. godine, Umjetnička fondacija grada Sharjaha provodila je javnu raspravu s ciljem utvrđivanja prave historiji sela. Podaci do kojih se došlo tokom ovog istraživanja, upućuju na to da je selo izgrađeno okom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a da je od tog vremena imalo nekoliko ciklusa iseljavanja zbog okrutnih pješčanih oluja koje su dovele do opustošenog mjesta.

Alternativno objašnjenje ovog fenomena ponudio je profesor arhitekture sa Sveučilišta Columbia, Yasser Elsheshtawy. On se bavio intenzivnim proučavanjem takozvanog koncepta Sha’bi kućanstva, programa kojeg je šezdesetih godina prošlog stoljeća provodila država širom Ujedinjenih Arapskih Emirata, s ciljem da se nomadskom beduinskom stanovništvu osigura prostor za život, uslijed galopirajuće modernizacije uzrokovane otkrivanjem velikih naftnih rezervi.

“Izgradnja moderne države podrazumijevala je stanovništvo okupljeno u gradovima i naseljima, a ne Beduine koji tumaraju pustinjom. Tradicionalan način života na ovim prostorima povezivan je sa siromaštvom i opstankom u teškim uvjetima, što novonastaloj državi koja leži na nalazištima nafte nije odgovaralo, već su nastojali stvoriti drugačiju sliku o sebi”, kaže profesor.

“Al Madam je primjer Sha’bi naselja s objektima u kojima su sobe standardizirane veličine i s otvorenim dvorištima ispred kuća. Neka od ovih naselja izgrađena su toliko brzo da je prateća infrastruktura izostala, što je Beduine natjeralo da ih napuste. Tokom istraživanja razgovarali smo s brojnim obiteljima koje su se žalile da u objektima nisu postojali priključci za struju i vodu. Ako osnovna infrastruktura nije osigurana, ljudi će na kraju napustiti takvo naselje”, pojašnjava profesor Elsheshtawy.

Iako zagonetka napuštenog sela možda nikada neće biti do kraja razjašnjena, rastući broj turista bit će u prilici samostalno otkrivati njegovu historiju, prenosi “Klix“.

