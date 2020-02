Kineski ljekar koji je prvi upozorio na korona virus preminuo od te bolesti

Prema pisanju lokalnih medija, oftalmolog Li Wenliang preminuo je danas u bolnici. On je jedan od osam ljekara koji su u decembru prošle godine upozoravali na korona virus, ali ih je policija spriječila da šire priče o zarazi.

Podsjetimo, oftalmolog Li Wenliang je na kineskoj aplikaciji za razmjenu poruka obavijestio svoju grupu kolega s Medicinskog fakulteta da je u njegovoj bolnici u Wuhanu u karantin stavljeno sedmoro pacijenata s lokalne pijace morske hrane koji imaju bolest nalik SARS-u.

Li je objasnio da je, po testu čiji rezultat je vidio, uzročnik bolesti korona virus – velika porodica virusa koji izazivaju i teški akutni respiratorni sindrom (SARS).

U Kini je pandemija SARS-a 2003. godine ubila stotine ljudi, ali su je vlasti najprije prikrivale.

"Keeping the world safe is in our DNA. If countries invest now in prevention and research, we can avoid more #2019nCoV cases and more costs down the line"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020