Usred zaraze koronavirusom Kineskinja na snimku jede supu od šišmiša

Dok ozloglašeni koronavirus hara svetom, snimak Kineskinje kako jede supu od šišmiša, koji po teorijama zavere predstavlja jednog od prenosioca smrtonosnog virusa, kruži internetom.

Od posledica koronavirusa do sada umrlo je više od 130 ljudi, a u Kini je potvrđeno više od 6500 slučaja zaraze ovim virusom. U jeku epidemije kineska influenserka na video snimku demonstrira kako jede supu od leteće životinje, sa osmehom na licu, i upoređuje je sa piletinom. Ova kineska influencerka Vang Mengiuan 2016. godine tokom putovanja u Palau, arhipelag u Tihom oceanu napravila je sporni snimak, a on je sada postao viralan.Vang je slavna kineska influenserka koja snima svoja putovanja. Video na kom sa prijateljicom u restoranu jede šišmiša pojavio se u jeku širenja epidemije koronavirusom, a ona se izvinila što je to uopšte jela.

Blogerka se javila na sajtu Weibo i kazala kako zbog videa koji je nastao pre tri ili četiri godine dobija pretnje smrću.

“Oprostite mi svi. Nisam trebala da pojedem tog šišmiša”, napisala je na početku Vang. “Nisam znala da postoji smrtonosni virus koji se povezuje s jedenjem šišmiša. Video je nastao 2016/17 godine. i neko zlonameran ga je sada podelio na internetu”, rekla je Vang. Dodala je da šišmiš kog je pojela nije bio divlji i da ga je uzgajalo lokalno stanovništvo.

“Šišmiši se jedu u raznim delovima sveta kao normalna hrana”, zaključila je influenserka,piše Stil

