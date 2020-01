Snažan zemljotres između Kube i Jamajke, izdano upozorenje za cunami

Epicentar potresa je bio u moru južno od Kube i sjeverozapadno od Jamajke na dubini od deset kilometara, naveo je Američki geofizički institut.

Centar za uzbunjivanje na Pacifiku izdao je upozorenje na cunami za obale Meksika, Belizea, Kube, Hondurasa, Jamajke i Kajmanskih otoka, prenosi “Hina”.

The maregraphic station in George Ton (Caiman islands) shows see level variations of about 50 cm. Do not go on your boat and listen to authorities https://t.co/Ie5PhRN0Wq

