Suspendovana novinarka koja je podsjetila da je Bryant bio optužen za silovanje

Novinarka Felicia Sonmez objavila je svoj tweet nedugo nakon što je odjeknula vijest o Bryantovoj tragičnoj pogibiji u padu helikoptera, zajedno s 13-godišnjom kćeri Giannom i još sedmero ljudi.

Washington Post je suspendovao dok ne utvrdi je li prekršila redakcijska pravila

Urednica Washington Posta, Tracy Grant, u priopćenju je objasnila da je Sonmez suspendovana dok uredništvo ne utvrdi jesu li “njeni tweetovi o smrti Kobea Bryanta prekršili politiku (Washington) Posta za aktivnosti na društvenim mrežama.

Tweetovi su pokazali lošu prosudbu koja je potkopala rad naših kolega – dodala je Grant.

Potez Washington Posta osudili su neki od njenih kolega u otvorenom pismu.

Umjesto da zaštiti i podrži novinarku od zlostavljanja, Washington Post ju je suspendovao – navodi se između ostalog u pismu.

Sama novinarka je svoje tvitove obrisala nakon što su izazvali snažne negativne reakcije. Novinar Matthew Keys objavio je nakon toga screenshotove “prostih tvitova”, kako ih je nazvao, opominjući novinarku da su screenshotovi “vječni”.

Washington Post reporter @feliciasonmez deleted her crass tweets about Kobe Bryant. But screen grabs are forever – and I took some before she deleted the tweets.

Bye, Felicia. pic.twitter.com/IvNZHkiBam

