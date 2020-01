Zatvoreni u karantin: Građani Wuhana s balkona pjevali himnu Kine

Stanovnici Wuhana pokušavaju biti pozitivni i zadržati dobro raspoloženje, ohrabriti svoje sugrađane i cijelu zemlju.

#wuhancorona #WuhanChina #WuhanVirus #WuhanLockDown View from our son's apartment this evening. Citizens of Wuhan sing National Anthem and Wuhan Come On from balconies and windows after many days stuck indoors. pic.twitter.com/Ja1Fh0skJr — Robert Riggs (@GardeningRob) 27. siječnja 2020.

Wuhan je grad u kojem živi 11 miliona ljudi te je epicentar koronavirusa koji se sada širi ovom zemljom, ali i izvan nje. Stanovnicima je rečeno da ostanu u svojim domovima dok se vlasti bore da uspostave kontrolu nad situacijom.

Beautiful moments coming out of #Wuhan tonight. Citizens sang together out their windows, songs of unity to raise spirits. #coronavirus #china #prayforWuhan pic.twitter.com/HWI8JL4I8C — 𝒫𝓇𝒶𝓎 𝒻𝑜𝓇 𝒲𝓊𝒽𝒶𝓃 (@plantsNbabes) 27. siječnja 2020.

Dok čekaju završetak krize, stanovnici Wuhana primjenjuju “stari lijek”, a to je pjesma. Na Twitteru su se pojavili snimci na kojima se čuje kako ljudi s balkona pjevaju kinesku himnu i uzvikuju “Wuhan, možeš ti to”.

Ukupan broj zaraženih koronavirusom 2019-nCoV u Kini je veći od 4.500, a broj smrtnih slučajeva je povećan na 106, piše Russia Today.

Videos circulating on WeChat and Weibo of people in #Wuhan shouting "Wuhan, add oil" out their windows and singing the Chinese national anthem together. A message going around asking ppl to do it together starting at 8pm. pic.twitter.com/U0xSINd5nW — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) 27. siječnja 2020.

Kina poduzima mjere da suzbije širenje virusa, a cijeli Wuhan je u karantinu. Osim toga, produženi su i nacionalni praznici s ciljem da ljudi ostanu kod kuće te da se tako smanji rizik od zaraze, prenosi “Klix“.

