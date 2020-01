Kako je Peking preko noći postao grad duhova

U Kini je kraj januara i početak februara vreme kada milioni Kineza putuju svojim kućama kako bi s porodicom proslavili Kinesku novu godinu.

Ali, ove godine, sezona praznika, koja traje do 4. februara, postala je sezona straha – zbog pojave virusa korona širom zemlje, uključujući i glavni grad Peking, otkazane su novogodišnje proslave i tradicionalni vašari u blizini hramova, a mnogi Kinezi neće moći da putuju i stignu svojim kućama.

Vuhan, grad od 11 miliona stanovnika u centraloj provinciji Hubei, koji je žarište virusa, i još nekoliko okolnih gradova sa ukupno 50 miliona stanovnika, nalazi se u izolaciji.

Šangaj je privremeno zatvorio Diznilend, a u bioskopima su otkazane premijere sedam blokbastera.

Najveće i najvažnije novogodišnje proslave otkazane su i u Makau i Hongkongu, u kojima su zabilježena po dva slučaja obolijevanja od novog virusa.

Od novog virusa, koji je izbio u kineskom gradu Vuhanu, dosad je umrla 41 osoba, a oboljelo više od 1.300 ljudi u svijetu.

Peking najavljuje da će obustaviti sve autobuse unutar provincije od sutra kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.

Nakon što je otkazana proslava Lunarne nove godine, ulice kineskih gradova, koje su inače prepune ljudi, danas su jezivo prazne.

Empty streets in Beijing.

Some people wear masks, some people don't. Looked like 60-40 ratio. pic.twitter.com/L35QoNAKFY

— GoYvon (@GoYvon) January 25, 2020