“Ne mogu više” – Potresni snimci iz bolnice u Vuhanu, medicinska sestra doživjela nervni slom zbog koronavirusa

Medicinska sestra iz Vuhana navodno je danas doživjela nervni slom zbog koronavirusa.

Na videu koji se širi društvenim mrežama, vidi se kako vrišti i zapomaže:

– Ne mogu više, ne mogu više! Ovo je neizdrživo!

Allegedly medical staff of #Wuhan hospital mentally broke down and cried in despair:

“I can't take it! I can't take it no more! ”

More than 10 million Wuhan citizens were given up, sealed off, & not offered enough help.#WuhanCoronavirus #WuhanPneumonia pic.twitter.com/b4JXF32I94

— W. B. Yeats (@WBYeats1865) 24. siječnja 2020.