Raste broj žrtava zemljotresa u Turskoj: Četrnaest mrtvih, 270 povrijeđenih

Epicentar zemljotresa, kako je saopštio Evropski mediteranski seizmološki centar nalazio se u provinciji Elazig, prenosi “Klix“.

Podrhtavanje se osjetilo čak i u Tel Avivu, te drugim okolnim državama uključujući Siriju, Gruziju, Libanon i Armeniju, piše RT.

Guverneri provincija Elazig i Malatya kazali su da je najmanje 270 osoba povrijeđeno.

U Sivricima, kako javljaju lokalni mediji, srušile su se najmanje četiri zgrade. Videi sa društvenih mreža pokazuju građane kako plaču i bježe.

Podsjećamo, zemljotres je zabilježen u 18:55 sati po našem vremenu, a na mjesto događaja odmah su upućene prve grupe spasilaca.

▪️ Centered in #Elazig ▪️ 6.8 magnitude ▪️ 4 dead ▪️ 4 or 5 buildings collapsed

#Turkey earthquake damages buildings, sends people rushing into streets, killing at least 4

