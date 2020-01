Turska: Najmanje četiri osobe poginule u zemljotresu

Jak zemljotres uzrokovao je istovremeno rušenje nekoliko zgrada.

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig – pic.twitter.com/hisCgbEERf — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) 24. siječnja 2020.

Epicentar potresa bio je u okrugu Sivridže u istočnoj provinciji Elazig, saopštila je vladina agencija za upravljanje katastrofama i kriznim situacijama.

– Bilo je vrlo zastrašujuće, namještaj je pao na nas. Bježali smo vani – rekla je za AFP 47-godišnja Melahat Čan, koja živi u gradu Elazigu.

Dodala je da će iduće dane provesti na selu, izvan grada.

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig – pic.twitter.com/hisCgbEERf — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) 24. siječnja 2020.

Istovremeno je i ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu potvrdio da su četiri osobe poginule.

– Nadamo se da nećemo imati više žrtava – rekao je za turske medije.

Na fotografijama koje su osvanule na društvenim mrežama, mogu se vidjeti porušene zgrade i oštećeni automobili.

Na Tviteru se pojavio video iz TV studija.

Na snimku se može vidjeti sva jačina prirode, a osim što su popadali stakleni predmeti sa zidova, gosti u studiju su se ozbiljno uplašili.

Na dramatičnim snimcima koji dolaze iz Turske nakon katastrofalnog zemljotresa, mogu se vidjeti građani kako kao obezglavljeni bježe u strahu za vlastiti život.

Iz minute u minutu se pojavljuju novi snimci, koji pokazuju o koliko se silnom zemljotresu radilo, piše “Avaz“.

A 6.8-magnitude #earthquake hits E and SE #Turkey. Quake also felt in N. Syria. This is a seriously damaged home in #Kobani and the shaking light is from a home in Qamishli NE Syriapic.twitter.com/Td5oNO7dhE — NewsBlog | breaking (@NBbreaking) 24. siječnja 2020.

Još nema zvaničnih podataka o eventualnim stradalima, a turski mediji iz minute u minutu objavljuju nove informacije.

Loading..

loading...

Facebook komentari