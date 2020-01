Čudo u Australiji: Požar joj uništio kuću, a vrt je ostao netaknut

Casey Kirchhoff je poput mnogih Australaca bila primorana napustiti svoju dom zbog katastrofe. Usprkos haosu koji prijeti uništiti sve što je priroda i ljudska ruka stvorila, njena priča ulijeva nadu i najvećim očajnicima. Casey je doktorandica Univerziteta New South Walesa, a nedavno je na Twitteru objavila fotografije koje svjedoče o stanju u kojem se nalazi njen posjed poslije požara, prenosi “Klix“.

Our home is gone but the garden still stands (sort of). And would you bloody well believe the glasshouse is completely unscathed! #Wingello #AustraliaFires pic.twitter.com/OOo602bXza

— Casey Kirchhoff (@gumnut_case) 6. siječnja 2020.