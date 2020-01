Donald Trump upozorio Teheran: “Svijet i, što je još važnije SAD, pažljivo sve prate”

– Liderima Irana – ne ubijajte vaše demonstrante – napisao je Tramp na Twitteru i dodao da “svijet i, što je još važnije SAD, pažljivo sve prate”.

Američki predsjednik poručio je i kako ga uopće ne zanima hoće li Iran pristati na pregovore sa SAD, nakon što je njegov savjetnik sugerirao da će Teheran morati pristati na razgovore.

– To će potpuno zavisiti od njih, ali bez nuklearnog oružja i nemojte ubiti svoje demonstrante – još jednom je poručio Tramp.

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. siječnja 2020.