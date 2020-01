Školarci u Finskoj do škole idu biciklima na temperaturi od minus 17

Internetom već neko vrijeme kruži fotografija bicikala parkiranih ispred škole u snijegu. U opisu fotografije navedeno je da je napravljena u Finskoj, tačnije u gradu Oulu, gdje djeca aktivno voze bicikle čak i zimi. Zdravije je, a i ekološki prihvatljivije, objašnjeno je, piše “Klix“.

1000 out of 1200 kids in this school in #Oulu, #Finland, arrive by #bicycle, even in winter. 100-150 walk, rest by ski, kicksleds and car. This day it was -17°C.

— Pekka Tahkola (@pekkatahkola) 6. veljače 2019.