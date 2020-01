Demokrati osuđuju napad u kojem je ubijen Sulejmani

“Predsjednik Donald Trump bacio je dinamit u bačvu baruta”, rekao je bivši potpredsjednik Joe Biden. U sklopu njegove kampanje objavljen je oglas u trajanju od 30 seknudi u kojemu se Bidena prikazuje kao “iskušanog i pouzdanog”, a Trumpa kao “nepouzdanog i nestabilnog” predsjednika, piše “Hina”.

“Na rubu smo još jednoga rata na Bliskom istoku”, rekla je američka senatorica Elizabeth Warren iz redova liberala. “Nismo ovdje slučajno. Ovdje smo jer su nas ovamo gurali nepromišljeni predsjednik, njegovi saveznici i administracija.”

Ubistvo Sulejmanija, kojega se smatralo drugom najmoćnijom osobom u Iranu, izazvalo je dramatičnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku između Irana i Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.

Dugotrajan sukob mogao bi uticati na izbore u kojima su dosad dominirala unutarnja pitanja, poput zdravstvene skrbi i novca u politici, rekli su stratezi. Dok bi to mogao biti plus za vodeće demokratske kandidate poput Bidena, koji je naglašavao svoje vanjskopolitičko iskustvo, slabije poznati kandidati mogli bi teže doći do riječi.

“U redovima demokrata najveće bi koristi mogla imati prva četiri kandidata”, rekao je demokratski strateg Steve Elmendorf, misleći na Bidena, Warren, američkoga senatora Bernieja Sandersa i Petea Buttigiega, bivšega gradonačelnika South Benda u Indijani.

“Niko iza njih neće imati izgleda promijeniti utrku”, rekao je Elmendorf, Buttigiegov pristaša.

Demokratski kandidati prvi će put izići pred birače za mjesec dana, 3. februara, kada u Iowi počne utrka za predsjedničke nominacije.

Ankete pokazuju da se Amerikanci općenito protive svakoj američkoj intervenciji u inozemstvu.

Prošlogodišnja anketa Chicago Councila pokazala je da samo 27 posto Amerikanaca vjeruje da vojne intervencije mogu učiniti Sjedinjene Države sigurnijima, a gotovo pola ih je reklo da mogu narušiti sigurnost zemlje..

“Postoje ozbiljna pitanja o tome kako je donesena ta odluka i jesmo li spremni na posljedice”, rekao je Buttigieg, bivši mornarički pričuvni časnik koji je služio u Afganistanu.

Trump je rekao da je cilj napada bilo odvratiti napade na Amerikance. Njegovi kolege republikanci hvalili su predsjednika jer je Americi vratio snagu i vodstvo.

“U trenutku kada demokrati vode proces izglasavanja nepovjerenja predsjedniku, nema ništa loše u tome da pokaže snagu i odlučnost kada je suočen s prijetnjom izvana”, rekao je republikanski strateg Ron Bonjean, blizak Bijeloj kući.

Premda demokrati jednoglasno osuđuju Trumpovu odluku, njihove su reakcije donekle različite. Biden i Buttigieg rekli su da su Sulejmanija doživljavali kao prijetnju sigurnosti, kao osobu koja je ponekad izazivala haos na tom području, dok Sanders i Warren o njemu govore neutralnijim tonom i njegovu pogibiju nazivaju “ubistvom”.

“Moramo ulagati u potrebe američkoga naroda, a ne trošiti bilione dolara na beskonačne ratove”, rekao je Sanders u Anamosi (Iowa) gdje boravi u sklopu kampanje.

Američkoj vojnoj intervenciji usprotivila se i zastupnica i veteranka iračkoga rata Tulsi Gabbard, rekavši da je napad pokazao da se SAD moraju “odmah izvući iz Iraka i Sirije”.

“To je jedini način na koji ćemo spriječiti da budemo uvučeni u taj haos i sve dublje u rat s Iranom”, napisala je na Twitter, koristeći hashtag #WWIII.

Loading..

loading...

Facebook komentari