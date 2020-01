Prva zemlja u svijetu sa besplatnim javnim prijevozom

Dvjesta hiljada stanovnika ima grad Luksemburg. Još toliko ljudi svakodnevno dođe u grad na posao i ode iz njega, jer žive van zemlje zbog visokih troškova stanovanja. Zbog niske cijena goriva od nešto više od eura, ogromna većina putuje automobilima. Zbog toga su na prilaznim autoputevima ogromne gužve svakodnevnica, dok emisija štetnih gasova drastično raste. I to se mora promijeniti, smatraju vlasti u Luksemburgu.

“Broj ljudi koji koriste javni transport još uvijek nije onoliki koliko bi smo željeli da bude, tako da smo došli na ideju da on postane besplatan. Nadamo se da će to biti jedan od razloga da ljudi više koriste javni prijevoz”, navodi Lydieja Polfer, gradonačelnica Luksemburga.

Autobuski prijevoz do sada je bio besplatan subotom i drugim posebno određenim danima, a turistički autobus bez vozača svakodnevno. Od 1. marta besplatan prijevoz obuhvatit će sve gradske i prigradske autobuske linije, gradski tramvaj, ali i željeznicu na teritoriji Luksemburga. To znači da će za radnike koji dolaze sa druge strane granice karte biti dosta jeftnije, jer će plaćati samo za dio puta kroz Francusku, Njemačku i Belgiju.

“Sve velike urbane oblasti, svi ekonomski centri širom svijeta pokušavaju da pronađu neko rješenje. Ovdje u Luksemburgu, kao mala zemlja sa dinamičnom ekonomijom, budemo neka vrsta svjetionika i pokažemo koje su to druge mogućnosti”, ističe Francosi Bausch, zamjenik premijera Luksemburga i Ministar za održivi razvoj i infrastrukturu.

Luksemburg godinama pažljivo planira javni prijevoz, ali ne uspjeva značajnije da smanji broj automobila na ulicama. Aktuelna vlada odlučna je da tome stane na put.

Do kraja 2020. godine sav autobuski prijevoz bit će na električni pogon, kako bi se smanjilo zagađenje vazduha. Iz istih motiva glavni grad je mjesecima raskopan radi izgradnje novih tramvajskih linija. Cilj vlade Luksemburga je da do kraja godine smanji emisiju CO2 za čak milion tona, kako bi do 2030. država smanjila ukupnu emisiju štetnih gasova za 50-55%, što je i cilj nove Evropske komisije za teritoriju cijele EU, prenosi “N1“.

