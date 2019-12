Dječak (2) preminuo zbog neuhranjenosti: Imao je samo osam kilograma, roditelji osumnjičeni za ubistvo

Policija Kejp Korala saopštila je da je dijete bilo teško samo osam kilograma, što je prosječna težina sedmomjesečne bebe.

Velika porota okruga Li je optužila Rajana Patrika O'Lirija (30) i njegovu suprugu Šilu O'Liri (35) za ubistvo prvog stepena i teško zlostavljanje djeteta.

Majka je u septembru pozvala hitnu pomoć kada je primijetila da njen sin otežano diše, navodi se u policijskom izvještaju.

A Florida couple who told police that they fed their children only raw fruits and vegetables have been charged in the starvation death of their 18-month-old son https://t.co/lxPiPyyi2Y

